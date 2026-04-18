Cuerpo lamenta el pacto PP-Vox en Extremadura: "Es un retroceso económico y social"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha criticado el pacto PP-Vox para que María Guardiola sea reelegida presidenta de Extremadura: "Mi sensación es que es un retroceso económico y social, y por mi tierra tengo que decir que me da pena".

En declaraciones este sábado en la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, ha asegurado que, cuando hace falta reducir barreras y fragmentación y avanzar en cooperación y diálogo, el pacto va "totalmente en sentido contrario".

Y en referencia a los acuerdos sobre políticas climáticas, ha lamentado que "va a hacer que Extremadura esté más aislada y pierda una oportunidad excelente, dando la espalda a su principal fuente de energía, segregando a su población".