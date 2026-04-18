Prisión para el hijo adoptivo de la mujer hallada muerta en marzo en Cártama (Málaga)

Málaga, 18 abr (EFE).- La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga ha ordenado este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hijo adoptivo de la mujer de 66 años que fue hallada muerta el pasado 2 de marzo en su domicilio de Cártama (Málaga).

El juzgado, en funciones de guardia, ha decretado su ingreso en prisión por un presunto delito de asesinato, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El arresto se produjo el pasado miércoles en el mismo municipio donde fue hallado el cadáver de la mujer, y este sábado el detenido ha pasado a disposición judicial.

La víctima, que había sido enfermera pero ya estaba jubilada, había perdido a su marido el pasado año.

De la muerte de la mujer alertó su hijo, que convivía con ella, y los investigadores le tomaron en su día declaración.

El pasado 2 de marzo, el 112 informó de que había recibido un aviso a las 13:35 horas en el que se alertaba de que podría haber una mujer fallecida en una vivienda de Cártama, por lo que activó a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que hallaron a la mujer fallecida.

Agentes del instituto armado inspeccionaron la vivienda, situada en la zona de Sierra Llana, para intentar determinar la causa exacta de la muerte y si se debía a un robo u otras circunstancias.EFE