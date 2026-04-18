Maíllo traslada el apoyo de Por Andalucía a familias que piden una "atención digna" para alumnos con necesidades

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha respaldado este sábado con su asistencia una manifestación convocada en Jerez de la Frontera (Cádiz) por familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo que reclaman una "atención digna" para los mismos.

Así lo ha trasladado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios durante su asistencia a dicha manifestación en la que ha denunciado que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "todo lo que toca" en materia de servicios públicos "lo estropea si no tiene negocio".

"Si no ve fuente de negocio no le interesa" al presidente del PP-A, según ha criticado Maíllo, que ha defendido que la reivindicación que abandera este "movimiento de familias andaluzas en reclamación de una atención digna a alumnado con necesidad de apoyo educativo" da "el exacto termómetro de lo que es un sistema andaluz de calidad", que, según ha abundado, es "aquel que atiende a quien más necesita".

"Y en este caso hay una desatención absoluta, un deterioro de los servicios al alumnado con apoyo educativo", según ha denunciado Maíllo, que en ese punto ha recordado su trayectoria docente y ha apuntado que sabe "lo frustrante que es cuando no hay recursos" para "los perfiles específicos de personas que necesitan un apoyo y un refuerzo".

Tras apuntar que "la escuela triunfa cuando gente que parte de una base más débil que el resto consigue los mismos objetivos que el resto", el candidato de Por Andalucía ha subrayado que dicha coalición "lo tiene claro" a la hora de apostar por la "defensa de la escuela pública", que "tiene que ver también con la defensa y atención de un alumnado con necesidad de apoyo que no tiene que cambiar de centro para ser atendido, sino que será atendido en el centro donde esté".

De esta manera, Maíllo se ha comprometido que los recursos estén "orientados" a las "necesidades" de estos alumnos, y ha defendido que "Andalucía y la educación tienen solución", pero no "con el Partido Popular" y su presidente en Andalucía, Juanma Moreno, que, según ha apostillado el dirigente de IU, "desprecian a quien más necesita, ya sea en sanidad, en dependencia o en educación".

En esa línea, el candidato de Por Andalucía ha llamado a "recuperar el orgullo por la escuela pública" de la mano de "un gobierno que sea amigo de esa escuela pública" y del alumnado que debe recibir "más refuerzos" cuanta "más necesidad tenga", según ha finalizado Antonio Maíllo.