España empata ante Portugal y conserva el liderato

Madrid, 18 abr (EFE).- La selección española sub-19 empató sin goles (0-0) ante Portugal en su encuentro clasificatorio al Europeo de la categoría y se mantiene en el liderato del grupo con siete puntos, los mismos que las lusas.
Así, España en el primer puesto empatada con Portugal, con este empate, se mantiene invicta tras vencer en sus dos primeros encuentros ante Hungría e Irlanda del Norte. Sólo el primer equipo del grupo conseguirá de manera directa la clasificación al Europeo. EFE
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