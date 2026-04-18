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89-95. El UCAM Murcia despierta tras el descanso

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Andorra la Vella, 18 abr (EFE).- El UCAM Murcia, con el liderazgo de David DeJulius (22 puntos) y el acierto desde la línea de 6,75 de Kelan Martin con un 6 de 12 en triples, despertó tras el descanso y superó este sábado por 89-95 a un Morabanc Andorra que sigue en zona de descenso.

A golpe de triple empezó el partido. Un 4 de 4 para los del Principado con dos de Aaron Best y un 4 de 5 de los visitantes con dos para David DeJulius.

Los de Žan Tabak pasaron de un 17-13 a recibir un parcial de 2-15 (19-28) y el primer acto acabó con un 22-28 gracias a un triple de Castañeda.

Un parcial de 17-5 provocó la reacción del MoraBanc. Los de Tabak, con el liderazgo de Shannon Evans II y el dominio interior de Artem Pustovyi, lograron dar la vuelta al marcador situando un 39-33 a tres minutos del descanso.

Los de Sito Alonso reaccionaron desde la línea de tiro libre con el acierto de Cacok y dos puntos sobre la bocina de Justin McKoy dejaron un 43-38 al descanso con 11 puntos de Best y 13 de DeJulius.

En la reanudación y nada más empezar, el MoraBanc se situó con un +9 (49-40) con un triple de Shannon Evans II y otro de Sir'Jabari Rice. Los de Sito Alonso, con una defensa zonal 2-3, reaccionaron aunque los locales aguantaron el cuerpo a cuerpo, pero en el tramo final un triple de Nakic y otro de Jaylen Hands igualaron el partido a 66. Los de Tabak no supieron mantener el nivel defensivo y los visitantes lo aprovecharon para empatar.

El UCAM Murcia completó la remontada en el inicio del último cuarto con un parcial de 3-9 para ponerse con un 69-75 a 6.17 del final. A los de Žan Tabak les costaba un mundo anotar y además coleccionaron muchas pérdidas para nada forzadas.

Los de Sito Alonso afrontaron el tramo final, a 2.27, con un 78-86 y con las ideas más frescas ante un rival lastrado por los nervios y la ansiedad. Un triple de Kelan Martin, el sexto, sentenció el partido.

- Ficha técnica:

89 - MoraBanc Andorra (22+21+23+23): Shannon Evans II (19), Best (15), Sir'Javari Rice (10), Pons (8) y Pustovyi (16) -cinco inicial-; Rafa Luz (-), Castañeda (8), Kostadinov (4), Kuric (-), McKoy (5), 'Chumi' Ortega (-) y Rubén Guerrero (4).

95 - UCAM Murcia (28+10+28+29): DeJulius (22), Radebaugh (8), Falk (7), Kelan Martin (20) y Cate (-) -cinco inicial-; Sant-Roos (5), Cacok (16), Hands (9), Forrest (5), Nakic (3), Raieste (-) y Moussa Diagne (-).

Árbitros: Antonio Conde, Paco Araña y Esperanza Mendoza. Eliminado por cinco faltas personales, Cacok (m.36).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 3.356 espectadores. EFE

vds/and/ism

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