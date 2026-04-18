Ayuso dice que el socialismo se ha ido "de guateque" a los foros progresistas de Barcelona

Madrid, 18 abr (EFE).- La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "el socialismo del siglo XXI" está "de guateque en Barcelona", en referencia al foro socialista y a la cumbre internacional en los que ha participado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha criticado por decir "que hay que hacer lo que sea para defender la democracia".

Ayuso ha entregado a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, la Medalla de Oro de la región, en un acto celebrado en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y en el que ha agradecido a Machado haber recordado "todo este tiempo" la "dignidad de una nación que luchará hasta el final para recuperar su democracia y la libertad".

Durante su discurso la presidenta madrileña ha dicho que "Venezuela ha sufrido terriblemente los efectos devastadores del comunismo, del socialismo del siglo XXI, que hoy está de guateque en Barcelona".

"Hoy mismo el presidente de España llamaba desde Barcelona literalmente a hacer lo que sea por defender la democracia", ha asegurado Ayuso refiriéndose a la participación de Sánchez en la cumbre 'En defensa de la Democracia', tras lo que se ha preguntado "qué es hacer lo que sea para defender su poder".

"¿Es seguir atacando a los jueces, a los medios de comunicación independientes? ¿Carcomer el sistema público para crear una red clientelar que vaya a hacer imposible la alternancia, como ha ocurrido en Venezuela? ¿Es ese el camino?", se ha preguntado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pedro Sánchez ha dicho al intervenir en la IV reunión "En defensa de la Democracia" -en la que han participado una docena de presidentes y líderes progresistas de todo el mundo- que este grupo de países están "dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger y fortalecer el sistema democrático" porque "la democracia no puede darse por sentada".

El presidente también ha participado en el foro Global Progressive Mobilisation, que ha reunido en Barcelona a más de 3.000 personas representantes de partidos, sindicatos y otras organizaciones progresistas y en el que se han defendido las políticas que les representan como la vía adecuada frente al autoritarismo. EFE