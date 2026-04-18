Espana agencias

Ayuso dice que el socialismo se ha ido "de guateque" a los foros progresistas de Barcelona

Guardar

Madrid, 18 abr (EFE).- La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "el socialismo del siglo XXI" está "de guateque en Barcelona", en referencia al foro socialista y a la cumbre internacional en los que ha participado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha criticado por decir "que hay que hacer lo que sea para defender la democracia".

Ayuso ha entregado a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, la Medalla de Oro de la región, en un acto celebrado en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y en el que ha agradecido a Machado haber recordado "todo este tiempo" la "dignidad de una nación que luchará hasta el final para recuperar su democracia y la libertad".

Durante su discurso la presidenta madrileña ha dicho que "Venezuela ha sufrido terriblemente los efectos devastadores del comunismo, del socialismo del siglo XXI, que hoy está de guateque en Barcelona".

"Hoy mismo el presidente de España llamaba desde Barcelona literalmente a hacer lo que sea por defender la democracia", ha asegurado Ayuso refiriéndose a la participación de Sánchez en la cumbre 'En defensa de la Democracia', tras lo que se ha preguntado "qué es hacer lo que sea para defender su poder".

"¿Es seguir atacando a los jueces, a los medios de comunicación independientes? ¿Carcomer el sistema público para crear una red clientelar que vaya a hacer imposible la alternancia, como ha ocurrido en Venezuela? ¿Es ese el camino?", se ha preguntado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pedro Sánchez ha dicho al intervenir en la IV reunión "En defensa de la Democracia" -en la que han participado una docena de presidentes y líderes progresistas de todo el mundo- que este grupo de países están "dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger y fortalecer el sistema democrático" porque "la democracia no puede darse por sentada".

El presidente también ha participado en el foro Global Progressive Mobilisation, que ha reunido en Barcelona a más de 3.000 personas representantes de partidos, sindicatos y otras organizaciones progresistas y en el que se han defendido las políticas que les representan como la vía adecuada frente al autoritarismo. EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del domingo 19 de abril de 2026

Infobae

La RFEF organiza su II Copa del Rey con apellido

Infobae

Ponsarnau: "Manresa ha estado más tiempo sólido y nos ha hecho ir a remolque"

Infobae

3-1. El Castellón se arma de paciencia para superar al Burgos y dormirá en ascenso directo

Infobae

El IES La Orden peleará por su undécimo título de Liga tras vencer al Pontevedra

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Ayuso califica de “guateque” la reunión de Pedro Sánchez y los líderes latinoamericanos en Barcelona durante un acto para homenajear a Corina Machado

María Corina Machado recibe la medalla de Oro de Madrid en la Puerta del Sol ante miles de venezolanos en un evento masivo: “Hoy comienza el regreso a casa”

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

ECONOMÍA

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: Lookman vuelve a poner el empate en el marcador

Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: Lookman vuelve a poner el empate en el marcador

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu