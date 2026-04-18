Toni Bou se impone en la última prueba del Mundial de X-Trial en Tarragona

Tarragona, 18 abr (EFE).- El piloto barcelonés Toni Bou ha ganado la última prueba del campeonato del mundo de X-Trial (trial indoor), disputada este sábado en la Tarraco Arena de Tarragona, y su compañero en el equipo Repsol Honda HRC, el gallego Gabriel Marcelli, ha acabado segundo y se ha proclamado subcampeón del Mundial.

Como anunció en la previa, Bou ha salido a por la victoria pese a llegar ya a la cita con en el título de campeón bajo el brazo -lo logró en marzo en Chalon-sur-Saône (Francia)-, y ha dominado la prueba de principio a fin con su Montesa.

El 39 veces campeón del mundo demostró su dominio ya en la primera manga, la Q1, al ser el único de los ocho pilotos que consiguió superar las seis zonas, y se clasificó para la ronda final junto con el vasco Jaime Busto, que estrenaba moto Beta, y Marcelli (Montesa).

La cuarta plaza para la final fue para el italiano Matteo Grattarola (Beta), que se impuso por apenas dos segundos al catalán Arnau Farré (Sherco).

En la final, el mejor volvió a ser Toni Bou, que no dio ninguna opción a sus rivales y, de este modo, se ha adjudicado su octava victoria en nueve pruebas en el campeonato.

El otro vencedor de la prueba ha sido Marcelli, que ha terminado segundo y se ha llevado el duelo con Busto por el subcampeonato. El gallego llegaba a Tarragona segundo, con solo diez puntos de ventaja sobre el vasco, que ha finalizado cuarto en la prueba de este sábado y ha quedado tercero en el Mundial.

Grattarola ha subido hoy al tercer cajón del podio, mientras que Arnau Farré ha sido quinto; el italiano Francesco Titli, sexto; el británico Harry Hemingway, séptimo; y el austríaco Marco Mempör, octavo.

En el intermedio de la prueba, el piloto de Ulldecona (Tarragona) Adam Raga, que se retiró en 2025 con seis campeonatos del mundo y 26 subcampeonatos, ha sido homenajeado por la organización. EFE

dpj/apa