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José Mourinho: "No puedo garantizar si estaré en el Benfica la próxima temporada"

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Redacción deportes, 18 abr (EFE).- José Mourinho, entrenador del Benfica, no quiso confirmar si seguirá la próxima temporada en el club lisboeta, en medio de rumores que hablan sobre una posible vuelta al Real Madrid.

El técnico habló este sábado en la víspera del derbi de Lisboa ante el Sporting, un duelo clave que podría aclarar el panorama en la zona alta de la clasificación de la liga portuguesa.

El Benfica, que aún no ha perdido ni un sólo partido esta temporada en liga, es tercero con 69 puntos y un partido más que el Sporting, segundo con 71. El partido podría ayudar a definir quién peleará el liderato del Oporto, 76 puntos, en las últimas jornadas.

En la rueda de prensa previa, Mourinho fue cuestionado por su futuro. Tras incorporarse a la disciplina de 'Las Águilas' el pasado mes de septiembre, la vinculación entre ambos se prolonga hasta el final de la presente campaña.

En medio de una multitud de rumores sobre una posible renovación, medios nacionales, como el diario deportivo Récord, apuntaron este sábado a un posible regreso al Real Madrid.

Ante la amenaza de una salida en verano, el de Setúbal no aclaró lo que ocurrirá en un futuro próximo.

"Ya es algo de lo que he hablado hace dos meses, hace semanas y hace unos días. Yo no puedo garantizar lo que pasará. ¿Tú puedes asegurar que seguirás en tu medio?", dijo Mourinho.

La respuesta del periodista, del medio portugués RTP, provocó las risas del entrenador de Setúbal: "Puedo, porque nadie me quiere".

La contratación de Mourinho llegó de la mano de Rui Costa, presidente del Benfica, reelegido el pasado mes de noviembre con el 65,89 % de los votos en la segunda vuelta, en una participación récord que contó con la decisión de 93.081 socios.

El luso ya entrenó al Real Madrid durante tres temporadas, desde 2010 y 2013, con Florentino Pérez como presidente. Con él al frente del banquillo, el club blanco ganó una Liga (2012), una Copa del Rey (2011) y una Supercopa de España (2012). EFE

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