El 'campanu' se resiste en el primer día de pesca de salmón en Asturias

Oviedo, 18 abr (EFE).- La temporada de pesca del salmón en Asturias se ha iniciado este sábado sin rastro del preciado 'campanu', el primer ejemplar en ser capturado cada año en los ríos asturianos, en cuyas riberas cientos de pescadores han probado suerte desde primera hora de la mañana, especialmente en los cauces del Sella y Narcea.

Aunque normalmente suele echarse a tierra el primer salmón el mismo día en el que se inicia su temporada de pesca, no es la primera vez que hay que esperar, y era una posibilidad que este año tenían muy presente asociaciones de pescadores y aficionados dado que cada vez entran menos ejemplares en los cauces del Principado.

El 'campanu' del pasado año ya se convirtió en el más tardío de la historia dado que tuvieron que pasar cuatro días hábiles de pesca antes de que Javier Bueno Martínez sacase en una zona libre de Puente Quinzanas, en el río Narcea, un ejemplar de casi siete kilos y 83 centímetros que fue subastado dos días después por 10.100 euros y fue a parar a la sidrería La Finca.

En 2021, la campaña se inició también sin 'campanu' y hubo que esperar al segundo día hábil de pesca para que Gonzalo Fernández echase a tierra en el río Eo un ejemplar de 5,1 kilos y 79 centímetros, que el restaurante 'El Bosque de Javita' adquirió en la subasta por 10.300 euros.

Este año, en el que más de 5.200 aficionados cuentan con licencia para salmón en Asturias, los pescadores confiaban en que no se repitiese esta circunstancia al haberse retrasado la temporada hasta el tercer sábado de abril, y por lo tanto, era previsible una mayor entrada de salmones en unos ríos que presentan caudales propicios.

No obstante, el conteo de ejemplares que se lleva a cabo en pozos seleccionados antes del inicio de la temporada ya había alertado de un mínimo histórico de 472 ejemplares reproductores, muy lejos de los 2.000 de años anteriores.

La menor presencia de salmones también ha propiciado que este año se hayan incrementado las restricciones para su pesca y que desde el Gobierno asturiano solo se haya autorizado la captura de un máximo de 154 salmones, un 75 por ciento menos que en la anterior campaña.

Frente a los 620 que se fijó como límite en la campaña del pasado año, el Gobierno asturiano ha acordado esta reducción, y limitar el cupo anual de pesca con muerte a un solo salmón por pescador, reducir el horario de pesca y los tramos de río.

De los 5.000 anuales de media que se pescaban en la segunda mitad del pasado siglo, con años en los que incluso se superaban los 7.000, se pasó a 2.800 en el año 2001, a 1.134 quince años después y a 340 en la temporada de 2024.

El mínimo histórico se alcanzó la pasada campaña con 130 salmones precintados, 97 de ellos en el río Narcea; 24, en el Sella-Piloña; siete, en el Cares-Deva; dos, en el Eo y ninguno en el Esva, según reflejan los datos de la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial.

La cuenca del Narcea se mantiene como la más salmonera del Principado y en la que se ha establecido este año el mayor cupo de capturas, un total de 60 ejemplares, mientras que del Sella se podrán capturar hasta 52 hasta el 15 de julio, fecha en la que finaliza la pesca del salmón.

Los primeros salmones en ser sacados a tierra de cada uno de los ríos asturianos, que se celebraba haciendo repicar las campanas de las iglesias de las localidades ribereñas -de ahí que se le denomine campanos- son los únicos que se pueden comercializar ya que la normativa vigente prohíbe su venta.

La puja por el primer salmón, si finalmente se saca este fin de semana, se llevará a cabo en el monasterio de Cornellana, en Salas, mañana domingo, una puja en la que hay inscritos una veintena de establecimientos hosteleros. EFE

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