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El Andorra sueña con la promoción con la visita de un Valladolid con urgencias

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Andorra La Vella/Valladolid, 18 abr (EFE).- El Andorra, después de sumar 20 puntos y de alejarse de los puestos de descenso, quiere soñar con la promoción de ascenso a siete jornadas para el final con la visita este domingo de un Real Valladolid con urgencias que buscará la victoria ante la necesidad de puntos.

El equipo dirigido por Gerard Piqué y Jaume Nogués, que tiene a Carles Manso como cabeza visible del equipo técnico de trabajo, llega al partido con las bajas por lesión de Edgar González y 'Lauti' De León y con la duda de Álex Calvo. Quién vuelve a la convocatoria es el medio Sergio Molina quién ha estado ausente en los últimos partidos.

El conjunto del Principado cuenta con el buen estado de forma del portero Jesús Owono y del extremo Josep Cerdà, ocho goles en la segunda vuelta. El Andorra llega al encuentro después de vencer por 0-1 al Cádiz y se enfrenta a un Real Valladolid que necesita sumar ya que tiene los puestos de descenso a tan sólo seis puntos.

Por su parte el Real Valladolid llega al encuentro con la novedad de Clément Michelin, quién será el sustituto de Iván Alejo, que cumplirá ciclo de sanción, tal y como confirmó el técnico Fran Escribá, quien ha apostado por mantener a Aceves en la portería, por su buen rendimiento, aunque ya puede contar con Guilherme.

Lo lógico es que mantenga una continuidad en el esquema inicial, con el fin de mantener unida la línea defensiva, tener controlado el centro del campo y generar ocasiones de gol a través de los extremos y, por dentro, de un Chuki que aporta mordiente ofensiva ante un Andorra que también tiene un perfil atacante.

En punta de ataque, la duda está entre Marcos André y Latasa, pero ambos tendrán minutos en este partido a domicilio, en un campo en el que los vallisoletanos aún no han conseguido puntuar, ya que la temporada anterior cayeron por 2-1.

Escribá advirtió de que el cuadro andorrano "juega mucho en torno al balón y genera bastantes ocasiones", pero que también "da opciones para que lo haga el rival", de ahí que la idea de partido no pase por defender, sino tratar de provocar "cuantas más ocasiones de gol, mejor", puesto que les sigue costando definir.

Tras el empate a cero goles ante el Eibar, el Real Valladolid necesita seguir sumando para, como desea el preparador valenciano, "poder asegurar la permanencia cuanto antes y así jugar con más comodidad lo que resta de temporada".

- Alineaciones probables:

Andorra: Owono; Carrique, Gael Alonso, Diego Alende, Martí Vilà; Efe Akman, Marc Domènech, Dani Villahermosa; Jastin García, Min-su y Josep Cerdà.

Real Valladolid: Aceves; Michelin, Tomeo, David Torres, Clerc; Juric, Ponceau; Peter, Chuki, Biuk; y Latasa o Marcos André.

Árbitro: pendiente de confirmar

Estadio: Nou Estadi de la FAF de Encamp.

Hora: 14.00. EFE

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