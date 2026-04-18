Espana agencias

Desalojados en Ciudad de México advierten que mantendrán plantón durante Mundial 2026

Guardar

Ciudad de México, 18 abr (EFE).- Personas desalojadas de un inmueble en el Centro Histórico de la Ciudad de México advirtieron este sábado que mantendrán el plantón que sostienen desde hace ocho meses frente al edificio, incluso durante el Mundial de Fútbol 2026, en medio de preocupaciones por el aumento de la especulación inmobiliaria y los desalojos en la capital.

Las familias, que fueron desalojadas en agosto pasado -más de 20, en su mayoría adultos mayores-, realizaron además un cierre parcial de la vialidad durante una conferencia de prensa, donde alertaron de que el contexto del Mundial podría agravar la presión sobre el mercado habitacional.

"Nos preocupa la situación de la vivienda y el derecho a esta en el actual contexto de especulación inmobiliaria y expansión de plataformas como Airbnb, particularmente ante el próximo Mundial de fútbol en la Ciudad de México", señalaron en un pronunciamiento colectivo.

Los afectados aseguraron que el encarecimiento de las rentas y la renovación de contratos están desplazando a personas que no pueden cubrir los costos, además de que hay viviendas que se están usando con fines turísticos sin una regulación clara.

En ese sentido, cuestionaron la falta de mecanismos para controlar los precios del suelo y las rentas, así como la regulación "insuficiente" de plataformas de alojamiento turístico, que, sostuvieron, contribuyen a la especulación.

También acusaron omisiones de autoridades, al señalar que el Poder Judicial continúa autorizando desalojos sin garantizar plenamente los derechos humanos, mientras que la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía locales no han actuado ante posibles abusos.

Asimismo, respaldaron la iniciativa de ley de rentas justas que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, prevé presentar en los próximos días, aunque advirtieron riesgos en que se retrase o se debilite en el Congreso, así como presiones del sector inmobiliario para frenar su avance.

Ante ello, llamaron al Congreso local a legislar en favor del derecho a la vivienda y no del "capital inmobiliario".

Sobre su caso, indicaron que mantienen diálogo con autoridades, pero consideraron que el proceso podría avanzar con mayor rapidez y exigieron que su situación sea visibilizada dentro de los programas de vivienda en el Centro Histórico.

"Seguiremos aquí en el plantón aunque esté el Mundial", avisaron.

La manifestación ocurrió en medio de protestas recientes por el derecho a la vivienda y contra procesos de desplazamiento urbano y desalojos de viviendas en la capital, que en junio próximo albergará la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá. EFE

Últimas Noticias

Ayuso dice que el socialismo se ha ido "de guateque" a los foros progresistas de Barcelona

Infobae

España empata ante Portugal y conserva el liderato

Infobae

Toni Bou se impone en la última prueba del Mundial de X-Trial en Tarragona

Infobae

89-95. El UCAM Murcia despierta tras el descanso

Infobae

Temas del día de EFE España del domingo 19 de abril de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Ayuso califica de “guateque” la reunión de Pedro Sánchez y los líderes latinoamericanos en Barcelona durante un acto para homenajear a Corina Machado

María Corina Machado recibe la medalla de Oro de Madrid en la Puerta del Sol ante miles de venezolanos en un evento masivo: “Hoy comienza el regreso a casa”

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

ECONOMÍA

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: Lookman vuelve a poner el empate en el marcador

Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: Lookman vuelve a poner el empate en el marcador

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu