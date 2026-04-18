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Cinco detenidos por la muerte de un hombre en su casa en febrero en Balsareny (Barcelona)

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Barcelona, 18 abr (EFE).- Cinco hombres, de entre 17 y 47 años, han sido detenidos por los Mossos por su presunta relación con el crimen del pasado mes de febrero de un hombre 51 años en su casa en la localidad barcelonesa de Balsareny.

Fuentes de los Mossos han explicado a EFE que las detenciones se practicaron, por parte de agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) del área central de la policía catalana, entre el miércoles y el jueves de esta semana.

Cuatro de los detenidos, según las mismas fuentes, pasarán este sábado a disposición judicial en Manresa (Barcelona) mientras que el menor quedará a disposición de la Fiscalía.

La muerte del hombre tuvo lugar el pasado 25 de febrero en su casa de Balsareny por causas que ahora aún no se han revelado.

El cuerpo del hombre, que estaba maniatado y en el suelo, fue encontrado sobre las nueve de la noche por un familiar, que alertó del casos a los servicios de emergencias.

Los Mossos mantienen abierta la investigación sobre este caso, que se encuentra bajo secreto judicial. EFE

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