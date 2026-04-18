Espana agencias

Cientos de personas acampan junto a la empresa ICL en Callús por sus vínculos con Israel

Guardar

Barcelona, 18 abr (EFE).- Centenares de personas han acampado este fin de semana en las inmediaciones de la empresa de capital israelí ICL en el municipio de Callús (Barcelona), convocados por la organización Revoltes de la Terra y Boicot ICL, para protestar contra "su impacto medioambiental" y sus vínculos con Israel.

Los manifestantes se han instalado desde la tarde del viernes con tiendas de campaña en una explanada del municipio, donde la empresa fabricante de fertilizantes tiene varias instalaciones, y prevén quedarse todo el fin de semana con distintas actividades de protesta.

En una atención a medios, un portavoz de Revoltes de la Terra ha pedido que la empresa se vaya del territorio y ha subrayado el impacto ambiental que tiene la explotación de potasa en la comarca del Bages, mientras que también ha señalado sus supuestos vínculos con el Ejército de Israel.

"La lucha de defensa del territorio y contra las guerras tiene que ir de la mano, las lógicas que atentan contra el territorio son las mismas que utiliza el sionismo con el genocidio", ha añadido el portavoz.

La protesta se suma a la campaña de boicot a Israel, "y quiere situar a la comarca como un nuevo foco de protesta social y ambiental, combinando acciones reivindicativas con espacios de debate y participación ciudadana", según Revoltes de la Terra.

El año pasado, Revoltes de la Terra se movilizó en Mont-roig del Camp (Tarragona) contra los planes de construcción de una fábrica de baterías eléctricas de la firma coreana Lotte Energy Materials.

Además de una caminata por los alrededores de las instalaciones de ICL, los manifestantes, entre los que hay activistas llegados desde Francia e Italia, han empezado este mediodía una marcha lenta por carretera desde la localidad hasta Sallent, que durará hasta esta tarde.

La multinacional israelí ICL canceló en diciembre un proyecto con la china Shenzhen Dynanonic que preveía ubicar en Sallent una planta de producción de materiales para baterías, en el que debían invertir de entrada 285 millones de euros, "debido a un cambio de estrategia global". EFE

Últimas Noticias

Illa pide 'seny' a los progresistas para que la "ola de extremismos" muera en la orilla

Infobae

Zverev cae eliminado ante Cobolli en las semifinales del abierto de Múnich

Infobae

Esteban (PNV) exige "dar voz" a Treviño para integrarse en Álava y cree "inaceptable" que se obvie el deseo ciudadano

Esteban (PNV) exige "dar voz" a Treviño para integrarse en Álava y cree "inaceptable" que se obvie el deseo ciudadano

Garriga (Vox) afirma que Barcelona es este sábado "la capital de la izquierda criminal"

Garriga (Vox) afirma que Barcelona es este sábado "la capital de la izquierda criminal"

Turull (Junts) critica que la regularización de inmigrantes no incluya el catalán como requisito

Turull (Junts) critica que la regularización de inmigrantes no incluya el catalán como requisito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

ECONOMÍA

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

DEPORTES

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”