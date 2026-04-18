Cientos de personas acampan junto a la empresa ICL en Callús por sus vínculos con Israel

Barcelona, 18 abr (EFE).- Centenares de personas han acampado este fin de semana en las inmediaciones de la empresa de capital israelí ICL en el municipio de Callús (Barcelona), convocados por la organización Revoltes de la Terra y Boicot ICL, para protestar contra "su impacto medioambiental" y sus vínculos con Israel.

Los manifestantes se han instalado desde la tarde del viernes con tiendas de campaña en una explanada del municipio, donde la empresa fabricante de fertilizantes tiene varias instalaciones, y prevén quedarse todo el fin de semana con distintas actividades de protesta.

En una atención a medios, un portavoz de Revoltes de la Terra ha pedido que la empresa se vaya del territorio y ha subrayado el impacto ambiental que tiene la explotación de potasa en la comarca del Bages, mientras que también ha señalado sus supuestos vínculos con el Ejército de Israel.

"La lucha de defensa del territorio y contra las guerras tiene que ir de la mano, las lógicas que atentan contra el territorio son las mismas que utiliza el sionismo con el genocidio", ha añadido el portavoz.

La protesta se suma a la campaña de boicot a Israel, "y quiere situar a la comarca como un nuevo foco de protesta social y ambiental, combinando acciones reivindicativas con espacios de debate y participación ciudadana", según Revoltes de la Terra.

El año pasado, Revoltes de la Terra se movilizó en Mont-roig del Camp (Tarragona) contra los planes de construcción de una fábrica de baterías eléctricas de la firma coreana Lotte Energy Materials.

Además de una caminata por los alrededores de las instalaciones de ICL, los manifestantes, entre los que hay activistas llegados desde Francia e Italia, han empezado este mediodía una marcha lenta por carretera desde la localidad hasta Sallent, que durará hasta esta tarde.

La multinacional israelí ICL canceló en diciembre un proyecto con la china Shenzhen Dynanonic que preveía ubicar en Sallent una planta de producción de materiales para baterías, en el que debían invertir de entrada 285 millones de euros, "debido a un cambio de estrategia global". EFE