Marta Lozano ya es madre de su segundo bebé junto a Lorenzo Remohi: la significativa fecha de nacimiento y el nombre elegido

Marta Lozano y su pareja, Lorenzo Remohi, junto a su pequeña en el hospital (Instagram / @martalozanop)

En el mundo de las redes sociales, donde los tiempos se miden en clics y la inmediatez es la norma, hay caprichos del destino que parecen orquestados por el mejor de los guionistas. La familia formada por la influencer Marta Lozano y el odontólogo Lorenzo Remohi acaba de vivir uno de esos momentos mágicos. Este viernes 17 de abril, la pareja ha dado la bienvenida a su segundo hijo en común, una niña a la que han llamado Martina, y que ha llegado al mundo siguiendo una curiosa ‘instrucción’ familiar.

La pequeña Martina parece haber heredado el sentido de la puntualidad y la generosidad de su madre. Y es que el nacimiento se ha producido tan solo un día después de que su hermano mayor, Loren, soplara las velas de su segundo cumpleaños (nacido el 16 de abril de 2024). La propia Marta, con el humor y la cercanía que la caracterizan, no tardó en compartir la noticia con su comunidad de millones de seguidores: “Cuando te dicen: ‘Espérate un día más que es el cumple de tu hermano’ y tú obedeces al pie de la letra”.

Marta Lozano muestra la primera foto de su segundo bebé (Instagram / @martalozanop)

Una celebración por partida doble

Con la llegada de Martina, el calendario de la familia Remohi-Lozano se convierte en un festival de emociones concentrado en apenas 48 horas. Aunque por escasas 24 horas Marta se ha “librado” de tener que organizar una fiesta compartida para siempre, la creadora de contenido valenciana asume con alegría el nuevo ritmo que imperará en su hogar: “Pues parece que en nuestra casa vamos a celebrar dos días seguiditos. Martina se esperó literal al cumple de su hermano mayor para venir al mundo”, compartía horas después junto a una tierna imagen del matrimonio con la recién nacida.

La primera instantánea de la pequeña, una delicada fotografía de sus piececitos sobre una sábana de flores, es el broche de oro a una dulce espera que comenzó a finales del año pasado. Fue entonces cuando la pareja anunció la expansión de su felicidad con un mensaje que ya presagiaba la intensidad de este momento: “¡El amor se multiplica! ‘Toc toc, ¿bebé?’”.

Marta Lozano junto a su primer hijo, Loren, en una imagen de redes sociales (Instagram / @martalozanop)

Luces y sombras: El aprendizaje de la maternidad

Marta Lozano siempre ha sido una figura atípica dentro del mundo influencer. Si bien nos ha hecho partícipes de sus momentos de ensueño —como su boda en Jávea en mayo de 2022 o el nacimiento de su primer hijo—, también ha destacado por su valentía al mostrar la cara B de la maternidad. En una entrevista con la revista ¡Hola!, Marta se sinceraba sobre la revolución interna que supuso convertirse en madre por primera vez.

“Es montaña rusa. Emocionalmente, es una revolución. Te sientes superfeliz, pero también es muy duro”, confesaba desde su hogar. La valenciana nunca ha ocultado que el postparto de su hijo Loren fue un reto que puso a prueba su estabilidad. De hecho, fue de las primeras en verbalizar un tabú mediático: la depresión postparto. “He tenido un gran cambio personal desde que soy madre. Muchas cosas han cambiado. También tuve una depresión posparto bastante fuerte, lo conté en Instagram y todo eso. Y eso me ha llevado, ahora que estoy en un momento muy bueno y estoy bien, a priorizar otras cosas”, admitía. Esta experiencia le ha servido para transformar su forma de ver el mundo y su trayectoria profesional, aprendiendo a no juzgar y a disfrutar del presente.

Marta Lozano y Lorenzo Remohi en una imagen de archivo (Europa Press)

Para Marta Lozano, compartir sus capítulos más oscuros no fue una debilidad, sino una liberación que ayudó a miles de mujeres en su misma situación. Según relató, afrontar la opinión pública cuando uno no se encuentra bien es una carga extra: “Cuando tú estás mal o cuando tienes un postparto complicado, afrontar tu día a día en general es difícil. Si a eso le sumas la opinión pública (...) a veces parece que se hace un poco más cuesta arriba”.

Sin embargo, Lozano cree firmemente en la honestidad: “El hecho de haberlo contado y haberme liberado en ese sentido me ha hecho mucho bien, y también ha ayudado a muchas personas que me siguen y que han pasado por lo mismo”. Hoy, con Martina en sus brazos, Marta Lozano afronta esta nueva etapa desde la madurez y la emoción. Con el pequeño Loren deseando conocer a su nueva compañera de juegos, la casa de los Remohi-Lozano se prepara para una vida donde, efectivamente, el amor no hace más que multiplicarse.