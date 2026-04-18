Más de cien personas se manifiestan en Pamplona contra el desalojo de un antiguo convento

Pamplona, 18 abr (EFE).- Más de un centenar de personas se han manifestado este sábado en Pamplona para protestar contra el desalojo del antiguo convento ubicado en el pamplonés parque de Aranzadi que tuvo lugar el lunes pasado y denunciar la situación de las personas inmigrantes afectadas.

Convocada por el colectivo social Derecho a Techo/Negu Gorriak, la marcha ha partido a las 12:00 horas de la plaza Recoletas.

Quienes encabezaban la manifestación portaban pancartas en las que se podía leer 'Vuestras fronteras, nuestras trincheras. Macrodesalojo no. ¡¡Despertad!!' o '¡Macrodesalojo no! Ni en Badalona ni en Pamplona'. En una tercera pancarta se ha escrito 'Padrón ahora. ¡¡¡Padrón para todes!!! El padrón, como los pimientos, unos tienen, otros no'.

Además, durante la marcha se han pronunciado frases como "Vuestras fronteras, nuestras trincheras", "Papeles para todos", "La ley de extranjería mata a gente cada día" o "Asiron, danos solución", en referencia al alcalde de Pamplona.

Samira Calvo, de Derecho a Techo/Negu Gorriak, ha indicado que los objetivos de la manifestación son denunciar el macrodesalojo, "pedirle al Ayuntamiento que deje de bloquear el derecho al padrón" u "ofrecer una vivienda digna para 140 migrantes trabajadores que se han quedado en la calle mediante el desalojo", entre otros.

Por su parte, Alba Schiaffino, del mismo colectivo, ha dicho que quienes vivían en Aranzadi están "exactamente igual que las personas migrantes en Badalona después del desalojo de (Xavier García) Albiol", en referencia al alcalde de ese municipio catalán.

"Es la misma situación y la misma situación que se viene recorriendo en todo Euskal Herria, desde Donosti hasta Bilbao, pasando por Gasteiz: macrodesalojos, ninguna alternativa para la población en situación de calle y a las puertas de un proceso de regularización", ha expuesto.

En ese sentido, ha responsabilizado al Ayuntamiento y ha hablado de "un boicot explícito del acceso a la regularización para 140 personas de nuestra ciudad".

"Las personas están siendo, además, ahora también desalojadas de los hoteles, las que quedaban todavía en hotel, también bajo presión policial. Se les invita a salir de la ciudad, se les paga billetes a donde quieran, da igual, a Bilbao, a Barcelona, a territorio francés, da igual. Lo que se está haciendo es expulsar de forma explícita y con toda la contundencia del mundo", ha comentado.

Sobre las cifras de migrantes afectados por el desalojo, Samira Calvo ha detallado que en Aranzadi en total vivían 140 personas, pero que el día que se produce el desalojo pernoctan 75.

"Esas son las cifras que manejamos, pero en realidad en ese espacio habitaban a lo largo de todo el invierno y desde que se dio el asentamiento 140 personas", ha explicado. EFE

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