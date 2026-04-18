Espana agencias

Más de cien personas se manifiestan en Pamplona contra el desalojo de un antiguo convento

Guardar

Pamplona, 18 abr (EFE).- Más de un centenar de personas se han manifestado este sábado en Pamplona para protestar contra el desalojo del antiguo convento ubicado en el pamplonés parque de Aranzadi que tuvo lugar el lunes pasado y denunciar la situación de las personas inmigrantes afectadas.

Convocada por el colectivo social Derecho a Techo/Negu Gorriak, la marcha ha partido a las 12:00 horas de la plaza Recoletas.

Quienes encabezaban la manifestación portaban pancartas en las que se podía leer 'Vuestras fronteras, nuestras trincheras. Macrodesalojo no. ¡¡Despertad!!' o '¡Macrodesalojo no! Ni en Badalona ni en Pamplona'. En una tercera pancarta se ha escrito 'Padrón ahora. ¡¡¡Padrón para todes!!! El padrón, como los pimientos, unos tienen, otros no'.

Además, durante la marcha se han pronunciado frases como "Vuestras fronteras, nuestras trincheras", "Papeles para todos", "La ley de extranjería mata a gente cada día" o "Asiron, danos solución", en referencia al alcalde de Pamplona.

Samira Calvo, de Derecho a Techo/Negu Gorriak, ha indicado que los objetivos de la manifestación son denunciar el macrodesalojo, "pedirle al Ayuntamiento que deje de bloquear el derecho al padrón" u "ofrecer una vivienda digna para 140 migrantes trabajadores que se han quedado en la calle mediante el desalojo", entre otros.

Por su parte, Alba Schiaffino, del mismo colectivo, ha dicho que quienes vivían en Aranzadi están "exactamente igual que las personas migrantes en Badalona después del desalojo de (Xavier García) Albiol", en referencia al alcalde de ese municipio catalán.

"Es la misma situación y la misma situación que se viene recorriendo en todo Euskal Herria, desde Donosti hasta Bilbao, pasando por Gasteiz: macrodesalojos, ninguna alternativa para la población en situación de calle y a las puertas de un proceso de regularización", ha expuesto.

En ese sentido, ha responsabilizado al Ayuntamiento y ha hablado de "un boicot explícito del acceso a la regularización para 140 personas de nuestra ciudad".

"Las personas están siendo, además, ahora también desalojadas de los hoteles, las que quedaban todavía en hotel, también bajo presión policial. Se les invita a salir de la ciudad, se les paga billetes a donde quieran, da igual, a Bilbao, a Barcelona, a territorio francés, da igual. Lo que se está haciendo es expulsar de forma explícita y con toda la contundencia del mundo", ha comentado.

Sobre las cifras de migrantes afectados por el desalojo, Samira Calvo ha detallado que en Aranzadi en total vivían 140 personas, pero que el día que se produce el desalojo pernoctan 75.

"Esas son las cifras que manejamos, pero en realidad en ese espacio habitaban a lo largo de todo el invierno y desde que se dio el asentamiento 140 personas", ha explicado. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Rescatan a un niño de 3 años tras caer a un pozo de 15 metros en Turleque (Toledo)

Infobae

La italiana Tormena y el francés Perrin-Ganier, campeones del mundo en Barcelona

Infobae

El Real Madrid y La Laguna Tenerife se miden con los deberes hechos en Europa

Infobae

Esteban (PNV) insiste en que el PSOE podría haber evitado que Vox "se encaramara al poder" en Extemadura

Esteban (PNV) insiste en que el PSOE podría haber evitado que Vox "se encaramara al poder" en Extemadura

España conquista su decimotercer título continental tras vencer a Países Bajos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

ECONOMÍA

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

DEPORTES

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”