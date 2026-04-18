Paz Vega se separa de Orson Salazar tras 25 años de relación: un momento “doloroso”, tres hijos y un estrecho vínculo laboral

Paz Vega rompe su relación con Orson Salazar (Europa Press)

La actriz Paz Vega y el empresario Orson Salazar han decidido poner fin a una relación de 25 años, según ha confirmado ¡Hola! tras semanas de rumores. La pareja ha decidido emprender trayectorias separadas tanto a nivel personal como profesional, después de un cuarto de siglo juntos y tres hijos en común.

Paz Vega y Orson Salazar, que contrajeron matrimonio en Caracas (Venezuela) a los tres meses de iniciar su relación en 2022, han formado una pareja durante 25 años y son padres de tres hijos: Orson Jr., de 19 años, Ava, de casi 17, y Lenon, de 15. La última vez que se mostraron juntos públicamente fue en septiembre de 2025 durante un desfile de moda en Milán, evento tras el cual la presencia de Orson desapareció de las publicaciones de Paz en redes sociales.

Mientras las causas exactas de la ruptura siguen sin conocerse, la actriz ha solicitado a través de su nueva oficina de representación, Meraki Agents, respeto para la privacidad de la familia en este duro momento: “Os agradece mucho el interés y os pide por favor respeto a su privacidad y la de su familia, especialmente en este momento tan doloroso”. ¡Hola! ha podido confirmar directamente la separación con Paz Vega, que “no realizará más declaraciones al respecto”, subrayando el esfuerzo por proteger el bienestar de sus hijos, dos de los cuales aún son menores de edad.

Entrevista a Paz Vega, que estrena 'Rita', su primera película como directora.

La ruptura de Paz Vega y Orson Salazar

La gestión de este proceso, aseguran fuentes próximas a la actriz consultadas por ¡Hola!, busca minimizar el impacto en los tres hijos del matrimonio. Desde el entorno de Paz destacan que la intérprete y directora ha recurrido al apoyo de su familia más cercana, en especial el de su hermana Sara, y que canalizará su energía en nuevos proyectos profesionales.

Está previsto que en breve dé inicio al rodaje de Ana no, su segunda película como directora, y que a finales del año estrene el largometraje en inglés Trinidad, acompañado de otros dos proyectos en preparación.

Paz Vega confirma su ruptura con Orson Salazar (Europa Press)

El papel de Orson Salazar en la carrera de Paz Vega

Durante toda su carrera, Orson Salazar ha estado a cargo de la dirección contractual y económica de Paz Vega, ostentando, junto a la madre de la actriz, el control del patrimonio familiar. Recientemente, la familia se había trasladado a República Dominicana para afrontar una nueva etapa, aunque la prioridad de ambos había sido preservar la unidad familiar.

Según informa el citado medio en base a fuentes cercanas, Paz Vega estaría gestionando un cambio de residencia a España y solucionando cuestiones pendientes con Hacienda, factores que habrían afectado directamente a la confianza de la actriz en Salazar. El proceso de traspaso de la gestión laboral de Paz a sus nuevos representantes está en curso, obligando a la expareja a mantener la colaboración necesaria para velar por el bienestar de sus hijos y su patrimonio durante esta transición.

Paz Vega dirige su primera película, 'Rita'. (Helena Margarit Cortadellas)

El mensaje de Paz Vega

La confirmación pública de la separación llega después de varias semanas de rumores, tras la publicación de un mensaje en redes sociales, en el que Paz Vega afirmaba: “Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme ya era tarde, estaba lejos, muy lejos. Y caminar de vuelta lo andado no era una opción”, entre otras reflexiones con las que dejó entrever el difícil momento personal.

Además, el hecho de que la actriz española acudiese sin su marido a eventos tan especiales como la gala de los Goya o la entrega de las Medallas de Andalucía, donde recibió el título de ‘Hija Predilecta’ de la Comunidad, puso a la pareja en el foco de esos rumores.

El mensaje de Paz Vega que desató los rumores de ruptura (Instagram)

De inmediato, los indicios en redes sociales y la ausencia de apariciones conjuntas alimentaron las especulaciones, ahora validadas por la confirmación que la actriz ha realizado al citado medio. El entorno profesional de Paz Vega también se transforma, dada la desvinculación completa de Orson Salazar de la gestión de su carrera artística, pasando el relevo a la agencia Meraki Agents.