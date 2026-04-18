Rescatan a un niño de 3 años tras caer a un pozo de 15 metros en Turleque (Toledo)

Toledo, 18 abr (EFE).- Un menor de 3 años ha sido rescatado por los bomberos después de haberse precipitado a un pozo de unos 15 metros de profundidad en Turleque (Toledo), y posteriormente ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo.
Según ha confirmado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incidente se ha producido a las 13:32 horas de este sábado en una finca de la calle Cristo de la localidad toledana.
Los bomberos de Villacañas han sido los encargados de llevar a cabo el complejo rescate, al encontrarse el mejor a unos 15 metros de profundidad.
Hasta el lugar se ha desplazado también la Guardia Civil y una UVI que lo ha trasladado al centro hospitalario. EFE
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