Rescatan a un niño de 3 años tras caer a un pozo de 15 metros en Turleque (Toledo)

Toledo, 18 abr (EFE).- Un menor de 3 años ha sido rescatado por los bomberos después de haberse precipitado a un pozo de unos 15 metros de profundidad en Turleque (Toledo), y posteriormente ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo.

Según ha confirmado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incidente se ha producido a las 13:32 horas de este sábado en una finca de la calle Cristo de la localidad toledana.

Los bomberos de Villacañas han sido los encargados de llevar a cabo el complejo rescate, al encontrarse el mejor a unos 15 metros de profundidad.

Hasta el lugar se ha desplazado también la Guardia Civil y una UVI que lo ha trasladado al centro hospitalario. EFE