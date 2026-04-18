El Real Madrid y La Laguna Tenerife se miden con los deberes hechos en Europa

Madrid/La Laguna (Tenerife), 18 abr (EFE).- El Real Madrid, clasificado para las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga, y La Laguna Tenerife, tras confirmar su pase a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones FIBA, se emplazan en la jornada 28 de la Liga Endesa en un duelo con aroma a 'play-off'.

Los blancos acabaron la primera fase de la Euroliga con victoria sobre el Estrella Roja y se medirán al Hapoel Tel-Aviv en las eliminatorias previas a la fase final de Atenas.

Con sólo una derrota en el Movistar Arena, los hombres de Sergio Scariolo, líderes de la Liga Endesa con un balance de 24-2, disponen todavía de un cómodo colchón de cuatro triunfos sobre el Valencia Basket, segundo, a falta de siete jornadas para el final de la liga.

El base francés Théo Maledon definió al conjunto tinerfeño como "un buen equipo" con "mucha experiencia", por lo que espera un partido "duro" para el domingo.

“Todos los partidos de la ACB son complicados. Ellos tienen experiencia y llevan tiempo jugando juntos, por lo que tienen buena química. Va a ser difícil para nosotros y tenemos que estar concentrados. Debemos jugar nuestro partido, seguir mejorando, aumentar el ritmo y ser duros en defensa”, dijo Maledon a los medios del club.

Scariolo contará con todos sus jugadores, aunque, previsiblemente, habrá rotaciones en la convocatoria pensando en la serie continental antes los israelíes, por lo que piezas como Gabriele Procida, Izan Almansa o David Krämer, ex del equipo aurinegro, podrían entrar en la lista.

La Laguna Tenerife logró su clasificación para la fase final de la Liga de Campeones FIBA después de derrotar por cuarenta puntos (99-59) al Galatasaray, en el tercer partido de una eliminatoria que se puso muy complicada.

Ahora, los de Txus Vidorrta, sextos con 16-10, se medirán al Real Madrid con buenas sensaciones y con la intención de sumar un triunfo que los acerque más a los 'play-offs' por el título de la Liga Endesa.

El técnico del cuadro insular dispone para este choque de la totalidad de su plantilla, un equipo que sabe que tiene que estar al máximo nivel para poder derrotar al conjunto madrileño.

Controlar el rebote, uno de los puntos débiles de los aurinegros, será clave para esta cita, más aún cuando se enfrentarán a un rival de un gran poder interior.

El trabajo coral defensivo supondrá un factor importante, pero también ese equilibro que debe tener en ataque para intentar desarbolar a la defensa de un Real Madrid que se ha mostrado muy sólido a lo largo de la temporada.

Y es que, ganar en Madrid en casa, algo que sólo el Barça ha conseguido esta temporada en la competición, supondría para el equipo tinerfeño dar un paso importante de cara a intentar consolidarse entre los ocho primeros en una clasificación muy igualada, ya que cualquier error podría dejarlos fuera del 'play-off'. EFE