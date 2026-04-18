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La nueva alianza de España y Alemania que busca liderar el negocio de los buques militares de Europa y la OTAN

La alemana TKMS y la española Navantia han firmado un Memorando de Entendimiento que establece las bases para una cooperación estratégica

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Submarino S82 A flote en Cartagena (Navantia)
Submarino S82 A flote en Cartagena (Navantia)

La industria de defensa naval europea afronta un escenario de transformación ante la evolución geopolítica y el incremento de la demanda de sistemas marítimos avanzados. La alemana TKMS y la española Navantia han firmado un Memorando de Entendimiento que establece las bases para una cooperación estratégica en proyectos navales en Europa, la OTAN y a escala global.

El acuerdo prevé la producción de diseños de TKMS, incluidos submarinos, en los astilleros de Navantia en España, una decisión que responde tanto al aumento de pedidos internacionales como a la necesidad de modernizar y fortalecer la capacidad industrial y tecnológica de la defensa marítima europea.

El sector naval de defensa se enfrenta a grandes retos para atender las exigencias de los países miembros de la OTAN y de otros mercados emergentes, donde la seguridad marítima se ha convertido en una prioridad. El memorando entre TKMS y Navantia marca un punto de inflexión, ya que ambas compañías unen sus fortalezas para agilizar la ejecución de proyectos y garantizar un suministro fiable y eficiente a las Fuerzas Armadas.

El acuerdo entre TKMS y Navantia también incluye la apertura de conversaciones directivas, guiadas por la confianza y el cumplimiento de la normativa de competencia y control de exportaciones. Esta cooperación busca identificar cómo la integración industrial puede superar las limitaciones actuales en la construcción naval y maximizar las capacidades conjuntas.

Archivo. Puesta a flota del submarino S-81 Isaac Peral, en mayo de 2021 (Navantia/Europa Press)

Oportunidad para crear más buques para TKMS

Oliver Burkhard, CEO de TKMS, valoró el acuerdo como una señal relevante para la defensa marítima europea, subrayando el potencial de la colaboración para dar una respuesta más rápida y rentable a los desafíos actuales. Volkmar Dinstuhl, presidente del Consejo de Supervisión de TKMS, resaltó el liderazgo de la compañía en la fabricación de submarinos no nucleares.

También resaltó la oportunidad que brinda la alianza con Navantia para sumar capacidades y experiencia. Dinstuhl consideró que la colaboración permitirá a ambas empresas consolidarse como socios estratégicos sólidos en Europa, en un contexto donde la calidad y la eficiencia son cada vez más decisivas para el éxito de los programas de defensa.

Miguel López, vicepresidente del Consejo de Supervisión de TKMS y CEO de thyssenkrupp AG, consideró que la alianza con Navantia es una vía prometedora para dar respuesta a la creciente demanda internacional y fortalecer el papel de los aliados europeos y de la OTAN en el ámbito de la defensa naval.

La ministra Robles visita las instalaciones de Navantia en Ferrol (Navantia)

Crecimiento de Navantia

Por parte de Navantia, el presidente ejecutivo Ricardo Domínguez destacó la relevancia de este paso para reforzar la autonomía y la soberanía europea en defensa. Domínguez recordó que Navantia cuenta con una amplia trayectoria en el diseño, construcción y apoyo de buques y submarinos, así como en la integración de sistemas de combate, elementos que la posicionan como un pilar clave dentro de la industria militar continental.

Gonzalo Mateo-Guerrero, director de Operaciones de Navantia, defendió la importancia de la colaboración entre empresas europeas para responder a los retos del sector. Según Mateo-Guerrero, Europa necesita una industria capaz de ofrecer tecnologías de última generación, asegurar entregas ágiles y fiables, y garantizar el sostenimiento a largo plazo, todo ello reforzando el tejido industrial y el apoyo a las pymes del sector.

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