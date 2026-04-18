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Esteban (PNV) insiste en que el PSOE podría haber evitado que Vox "se encaramara al poder" en Extemadura

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El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que, por mucho que la candidata del PP a la presidencia de Extremadura, Maria Guardiola, haga "manifestaciones muy firmes" contra Vox, acaba "tragándose sus propias palabras", y ha insistido en que el PSOE podría haber evitado que el partido de Santiago Abascal "se encaramara al poder", pero no solo en la comunidad extremeña, sino también en otros lugares como en Castilla y León.

En declaraciones en la Puebla de Arganzón para asistir al 'Treviñu Eguna', Esteban ha señalado que era previsible que Vox entrara en el Ejecutivo de Extremadura mediante un pacto con el Partido Popular, "por mucho que Guardiola haga manifestaciones muy firmes". "Luego acaba tragándose sus propias palabras", ha añadido.

El líder jeltzale cree que, tal como se ha demostrado en la comunidad extremeña y en Castilla y León, no ahora, sino tras las elecciones de hace cuatro años, al PSOE "tampoco le viene mal que Vox y el PP se junten" para plantear la disyuntiva de elegir entre "ellos o los otros, o blanco o negro".

"En la vida hay muchos más colores y desde luego no es beneficioso este tipo de gobiernos (de PP y Vox) que van a hacer políticas que tensen a la sociedad y generan enfrentamiento social", ha señalado.

Por ello, cree que los socialistas podrían haber facilitado la investidura de los candidatos del PP, impedir que "la extrema derecha se encaramara al poder" y después "controlar desde el propio Parlamento". "Tampoco se ha querido eso porque, en el fondo, los dos grandes partidos del Estado están encantados con esta situación de tensión y confrontación constante", ha considerado.

Aitor Esteban se ha congratulado de que, "afortunadamente, Euskadi es otro país, tiene otro cuadro de fuerzas políticas" y tiene "una sociedad menos tensionada".

Por otra parte, sobre los casos de supuesta corrupción de excargos del PSOE y del PP que se están enjuiciando, y la posibilidad de que afecte a la continuidad del Gobierno, ha recordado que el paso por los tribunales era algo que "ya estaba previsto".

"¿Hay alguna novedad? ¿Cuánto tiempo llevamos con este tipo de cosas? El problema son las sensaciones que causa en la opinión pública en cuanto a un desapego de la democracia, porque parece que todo es lo mismo, cuando eso no es así", ha apuntado. Por ello, espera que "estos asuntos se aclaren, que haya sentencias cuanto antes, y que se decida lo que se tiene que decidir".

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