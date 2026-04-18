Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz bautizan a su hijo Isai en la calle de Los Pedroches de Vallecas para mantener su tradición familiar

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz bautizan a su hijo Isai (Europa Press / Instagram)

El bautizo de Isai, el hijo pequeño de Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz, ha marcado una jornada de celebración familiar, según ha compartido la propia presentadora en sus redes sociales. Pedroche ha acompañado la ceremonia con reflexiones personales y ha hecho partícipes a sus seguidores de diversos momentos con imágenes en su cuenta oficial de Instagram.

El hijo pequeño de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, Isai, de nueve meses, ha recibido el sacramento del bautismo acompañado por su familia en la Parroquia Santa Eulalia de Mérida, situada en la calle de Los Pedroches, en el barrio madrileño de Vallecas. La elección de este templo mantiene una tradición familiar, ya que en este mismo lugar fueron bautizadas tanto la hermana mayor de Isai, Laia, hace dos años, como la propia Cristina Pedroche, hace más de tres décadas.

Las imágenes difundidas por Pedroche en su cuenta de Instagram muestran varios instantes de la ceremonia, incluida una fotografía junto a su hijo en el interior de la iglesia, vestidos ambos de blanco. La presentadora ha optado por un conjunto blanco compuesto por corsé palabra de honor y pantalón wide leg, mientras que el pequeño ha llevado la indumentaria tradicional de los bautizados.

Cristina Pedroche bautiza a su hijo Isai (Instagram)

La tradición familiar de Cristina Pedroche

La fecha elegida para el bautizo, el viernes 17 de abril, coincide precisamente con el noveno mes de vida de Isai. Así lo ha destacado la propia Pedroche a través de un mensaje: “Hoy hace 9 meses que nació el otro amor de mi vida. No sé cómo pude vivir tanto tiempo sin él. Es mi todo (junto al resto de mi familia). Te amamos, Isai. Sin duda, eres un bendito”, ha escrito junto a unos emoticonos de corazones rojos en Instagram.

Según sus palabras, este día no solo ha supuesto un motivo de celebración, sino también la consolidación de una tradición familiar que se repite en el mismo templo donde su hija y ella misma recibieron el bautismo años atrás. La comunicadora también ha reflejado en sus publicaciones su emoción y el deseo de compartir cada instante significativo de la jornada.

Cristina Pedroche bautiza a su hijo Isai (Instagram)

Isai, el hijo pequeño de Pedroche y Muñoz

En ningún momento la colaboradora ha mostrado el rostro de los niños, subrayando su compromiso con la protección de su intimidad. “Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija. Si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero imaginar lo que podría ser si lo hago. Tendrá que ser ella, cuando sea mayor, la que decida si quiere que se la conozca o no”, manifestó Pedroche hace un tiempo sobre este asunto.

Cristina Pedroche, un año más, acusada de plagiar su vestido de las Campanadas.

Pedroche describió a Isai en Y ahora Sonsoles como “más pachón” que Laia, y ha bromeado afirmando que le llaman “el señor Pedroche porque ha salido a su abuelo materno”. La comunicadora hizo referencia a la lactancia simultánea de ambos hijos y señaló: “Ahora cuando se ponen los dos a llorar a la vez, me saco las tetas y arreglado”.