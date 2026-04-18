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La italiana Tormena y el francés Perrin-Ganier, campeones del mundo en Barcelona

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Barcelona, 18 abr (EFE).- La italiana Gaia Tormena y el francés Titouan Perrin-Ganier se colgaron este sábado en Barcelona la medalla de oro en los campeonatos del mundo de MTB Eliminator, en los que los Alex Medina, decimocuarto, y Amparo Chapa, undécima, fueron los españoles mejor clasificados.

El MTB Eliminator es una disciplina de campo a través en la que los ciclistas se enfrentan de cuatro en cuatro en un circuito corto y explosivo, de entre 500 y 1000 metros de longitud, que cuenta con obstáculos y desniveles, ubicado en este caso alrededor de la Fuente Mágica de Montjuïc.

En un formato de rondas eliminatorias, los dos primeros acceden sucesivamente a la siguiente fase hasta llegar a la final a cuatro que decide el título mundial.

En la categoría femenina, la Gaia Tormena, de 23 años, conquistó por sexta vez el campeonato del mundo tras imponerse en la final con un tiempo de 2:11.08 y desbancó a la ucraniana Mariia Sukhopalova, que fue segunda a 3.42 de distancia. Cerró el podio la francesa Margaux Borrelly (+8.96).

En la categoría masculina, Titouan Perrin-Ganier, que en verano cumplirá 35 años y competía por última vez antes de retirarse, cruzó primero la meta y paró el crono en 2:02.38 para ganar por séptima vez el cetro mundial, por delante del sueco Casper Casserstedt (+3.28) y del portugués Ricardo Marinheiro (+1:12.22). El vigente campeón, el sueco Edvin Lindh, no pasó de los cuartos de final.

En lo referente a la participación española, Alex Medina cayó en los cuartos de final y Alberto Mingorance no superó los octavos, mientras que Marta Cano, Ainara Elbusto y Amparo Chapa tropezaron en los cuartos de final.

Esta competición, homologada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), formó parte de la Cycling Week BCN, un evento que traslada al centro de la ciudad un deporte tradicionalmente vinculado a la montaña y que incluyó el Down Urban BCN, una prueba de descenso urbano que se celebró horas antes por la mañana. EFE

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