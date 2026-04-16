España se medirá a Alemania, Dinamarca y Gales en la fase de grupos del Europeo sub-19

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- La selección española masculina de fútbol sub-19 ha quedado encuadrada en el grupo A de la Eurocopa de 2025-2026 junto a Alemania, Dinamarca y Gales, en una fase de grupos que abrirá el torneo con el duelo entre el conjunto español y el galés, según el sorteo celebrado este jueves.

En el grupo B figuran Croacia, Serbia, Italia y Ucrania, completando el cuadro del campeonato.

El campeonato se disputa bajo el formato vigente desde 2002, que reorganizó la competición y estableció la actual era del torneo.

En esta etapa, España lidera el palmarés con nueve títulos, seguida por Alemania, con dos campeonatos en 2008 y 2014, e Italia, también con dos en 2003 y 2023. Ucrania, en 2009, y Serbia, en 2013, completan la lista de campeones.

Dinamarca encadena siete clasificaciones consecutivas para la fase final del torneo, lo que la consolida como una de las selecciones más regulares en los últimos años.

España, Alemania e Italia parten como algunas de las principales aspirantes al título, mientras que selecciones como Gales y Croacia aún no han alcanzado unas semifinales en esta fase del torneo. EFE