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La Laguna Tenerife, preparado para culminar la proeza frente al Real Madrid

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La Laguna (Tenerife), 3 jun (EFE).- La Laguna Tenerife, que logró ganar el pasado martes en el Movistar Arena al Real Madrid (97-98) en el primer partido de los cuartos de final de la Liga ACB, está preparado para culminar la proeza y lograr el pase a las semifinales siempre y cuando consiga derrotar mañana, en el pabellón de Deportes Santiago Martín, al equipo de Sergio Scariolo.

La ventaja de cancha es ahora para los tinerfeños, que a base de mucho trabajo defensivo y un acierto espectacular en los minutos finales consiguieron darle la vuelta al primer encuentro de la serie en el Movistar Arena.

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Ahora, con el público apoyando desde las gradas y un equipo muy motivado, la opción de dejar fuera al equipo blanco no está descartada.

Para ello, los de Txus Vidorreta deberán recuperarse del esfuerzo realizado e intentar corregir algunos errores, con la única duda del pívot Fran Guerra.

Habrá un pabellón lleno, un público volcado y un Real Madrid herido que buscará no terminar mañana la competición de Liga y alargarla hasta el sábado en el que sería el tercer partido de cuartos. EFE

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