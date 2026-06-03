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El Inter Miami recibirá en septiembre al ganador de la Liga MX en la Copa Campeones 2026

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Miami (EE.UU.), 3 jun (EFE).- El Inter Miami recibirá el 16 de septiembre próximo en el Nu Stadium al ganador de la Liga MX para la disputa de la Copa de Campeones, que enfrenta cada año a los vencedores de la MLS y del torneo mexicano, cuyo representante saldrá de un enfrentamiento en julio entre el Toluca y el Cruz Azul

El Toluca levantó el último Apertura mexicano, mientras que el Cruz Azul se impuso en el Clausura, y se enfrentarán por el título absoluto el 25 de julio en California.

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Los 'Diablos Rojos' fueron precisamente los ganadores de la última edición de la Copa de Campeones tras derrotar por 2-3 al LA Galaxy en la final disputada en Los Ángeles el año pasado.

El Inter Miami conquistó el pasado diciembre la primera 'MLS Cup' de su historia tras imponerse al Vancouver Whitecups por 3-1 en la final disputada en Miami, y será la primera vez que dispute este torneo.

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El equipo capitaneado por Lionel Messi tiene un historial positivo en los enfrentamientos recientes contra conjuntos mexicanos. El año pasado sumó cuatro victorias en cuatro encuentros contra conjuntos de ese país en la 'Leagues Cup'.

Sin embargo, nunca ha jugado un partido oficial contra el Toluca y solo se ha enfrentado una vez al Cruz Azul, al que batió por 2-1 en la 'Leagues Cup' 2023.

El historial de la Copa de Campeones es favorable a la Liga MX, que suma cuatro triunfos -los tres últimos consecutivos- frente a tres de los combinados de la MLS.

Este torneo se comenzó a disputar en 2018 y forma parte de las diversas competiciones que cruzan a conjuntos mexicanos y estadounidenses, como la 'Leagues Cup' y la Copa de Campeones de la Concacaf. EFE

(foto)

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EFE

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