Declarado un incendio en terreno forestal de la Academia de Infantería de Toledo

Toledo, 3 jun (EFE).- Un incendio declarado en terreno forestal de la Academia de Infantería de Toledo ha movilizado este miércoles a cinco medios aéreos para su extinción, mientras que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) lo ha declarado de nivel 1.

Según ha informado el plan Infocam en su cuenta de la red social X, en la zona actúan cinco medios aéreos y seis medios terrestres, además de 23 efectivos de brigadas forestales y agentes medioambientales.

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Se ha decidido declarar la situación operativa 1 por una posible a afección por humo en la confluencia de las carreteras CM-40 y A-42, donde el tráfico está siendo regulado.

El Plan Infocam ha pedido circular con precaución y respetar la señalización e indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), consultados por EFE, el fuego se ha detectado a las 13:32 horas de este miércoles.

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En total, para la extinción del fuego se han movilizado, hasta ahora, 10 medios y 28 personas. EFE

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