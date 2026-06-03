Espana agencias

Declarado un incendio en terreno forestal de la Academia de Infantería de Toledo

Guardar
Google icon

Toledo, 3 jun (EFE).- Un incendio declarado en terreno forestal de la Academia de Infantería de Toledo ha movilizado este miércoles a cinco medios aéreos para su extinción, mientras que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) lo ha declarado de nivel 1.

Según ha informado el plan Infocam en su cuenta de la red social X, en la zona actúan cinco medios aéreos y seis medios terrestres, además de 23 efectivos de brigadas forestales y agentes medioambientales.

PUBLICIDAD

Se ha decidido declarar la situación operativa 1 por una posible a afección por humo en la confluencia de las carreteras CM-40 y A-42, donde el tráfico está siendo regulado.

El Plan Infocam ha pedido circular con precaución y respetar la señalización e indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), consultados por EFE, el fuego se ha detectado a las 13:32 horas de este miércoles.

PUBLICIDAD

En total, para la extinción del fuego se han movilizado, hasta ahora, 10 medios y 28 personas. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un grupo de trabajo estudiará el patrimonio histórico en las pequeñas poblaciones

Infobae

España, ante la última oportunidad para lograr el buen estado del agua, según SEO/BirdLife

Infobae

Sánchez expresa su "más profundo pesar" por la muerte de los 5 policías forales de Navarra

Infobae

Aagesen prevé que el incendio de Murcia quede estabilizado a lo largo de esta tarde

Infobae

Este jueves, precipitaciones en puntos del norte y este peninsular y cambios térmicos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un diputado de Sumar, citado a declarar como imputado ante el Supremo por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos

Un diputado de Sumar, citado a declarar como imputado ante el Supremo por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic ve posible la intervención de “terceras personas” y estudia si la psicóloga familiar estuvo implicada

La UCO asegura que Leire Díez presumía de tener el control sobre la cúpula de la Guardia Civil: “El próximo DAO lo iba a poner ella”

El juez del ‘caso Plus Ultra’ ordena tasar las joyas intervenidas en el registro de la oficina de Zapatero para determinar su autenticidad, origen y valor

Sánchez anuncia presupuestos en pleno levantamiento del sumario del caso Leire Diez

ECONOMÍA

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

La Unión Europea pide a España revisar el IVA de hoteles y restaurantes para aumentar la recaudación en 7.000 millones de euros

Madrid sortea el 23 de junio 52 viviendas en alquiler asequible y los que quieran optar a ellos tienen una semana para inscribirse

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

La segunda huelga general en seis meses paraliza Portugal por una reforma laboral que nadie quiere: facilita despidos y jornadas de 50 horas semanales

DEPORTES

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%