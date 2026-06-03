Feijóo dice que la defensa política de Sánchez es imposible tras el sumario del caso Leire

Madrid, 3 jun (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que la defensa política del Gobierno de Pedro Sánchez es "imposible", después de que se haya conocido el sumario del caso Leire.

"La defensa judicial de este Gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política ya es imposible", ha afirmado el líder popular en un mensaje a través de X.

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Según Feijóo, cada revelación que se conoce es "más vergonzante que la anterior" y demuestra que quienes pidieron el poder para un Gobierno limpio "lo usaron para montar una organización criminal".

El sumario del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EFE, afirma, entre otras cosas, que la exmilitante del PSOE Leire Díez alardeó de sus vínculos con "los de arriba del Gobierno".

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También de tener acceso al "'one' del Gobierno" en las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. EFE