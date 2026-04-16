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Concejal de Vox en Montserrat (Valencia) entrega su acta tras ser denunciado por maltrato

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València, 16 abr (EFE).- El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Montserrat (Valencia), Carlos Martínez Salvador ha entregado su acta como edil según ha informado su partido, después de que se haya publicado que un juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento tras una denuncia por malos tratos, una acusación de que la que afirma es inocente.

Según publica el diario Levante-EMV, la titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent le ha impuesto una orden de alejamiento por la que le impide acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos que esta interpuso el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó en sede judicial el lunes.

En un comunicado remitido este jueves, Vox señala que Martínez Salvador ha decidido presentar su renuncia al acta tras los "hechos conocidos en las últimas horas y en el marco del procedimiento judicial abierto en relación con los mismos".

"La decisión de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general", añade.

Afirma que Carlos Martínez "ha manifestado su inocencia y respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido". EFE

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