López (PSOE) sitúa Ayuso como "alumna aventajada" del "proyecto ultra" internacional del que Madrid es "punta de lanza"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha lamentado que la Comunidad de Madrid es "punta de lanza de un proyecto ultra que recorre el mundo" y en el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es "alumna aventajada".

Así lo ha trasladado durante una entrevista en el marco del Global Progressive Mobilisation (GPM) celebrado este fin de semana en Barcelona y que el propio López ha ensalzado como "un foro de personas progresistas" que "defienden la paz, la igualdad" y la lucha contra el cambio climático.

En este punto, ha contrapuesto este contexto con la actividad de la presidenta madrileña, a la que ha reprochado que cuando sale de España se reúna con líderes como el presidente argentino, Javier Milei, "o gente de ese tipo", que "defiende la injusticia social" y el "retroceso".

"Es muy evidente que Madrid es la punta de lanza de ese proyecto ultra que, lamentablemente, recorre el mundo, porque lo vemos en Europa, lo vemos también en América, donde Ayuso es una alumna aventajada", ha aseverado López, quien ha reprochado a la presidenta autonómica que diga "una burrada cada día más grande".

En este punto, la ha señalado por, a su juicio, defender "la falta de respeto absoluto por la verdad o por la ciencia, los mensajes xenófobos, los mensajes machistas". "Es lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid todos los días, es el máximo exponente", ha dicho.

Así las cosas, López ha abogado por "combatir" este tipo de ideas en el terreno de las redes sociales y en los grandes medios de información, donde el algoritmo "premia un contenido sencillo, o un contenido de odio". "Tenemos una herramienta solo, y esa herramienta es la verdad", ha remachado.