Espana agencias

López (PSOE) sitúa Ayuso como "alumna aventajada" del "proyecto ultra" internacional del que Madrid es "punta de lanza"

Guardar
Imagen PC2X4KU7W5ELRB67EEMX3OBWAQ

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha lamentado que la Comunidad de Madrid es "punta de lanza de un proyecto ultra que recorre el mundo" y en el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es "alumna aventajada".

Así lo ha trasladado durante una entrevista en el marco del Global Progressive Mobilisation (GPM) celebrado este fin de semana en Barcelona y que el propio López ha ensalzado como "un foro de personas progresistas" que "defienden la paz, la igualdad" y la lucha contra el cambio climático.

En este punto, ha contrapuesto este contexto con la actividad de la presidenta madrileña, a la que ha reprochado que cuando sale de España se reúna con líderes como el presidente argentino, Javier Milei, "o gente de ese tipo", que "defiende la injusticia social" y el "retroceso".

"Es muy evidente que Madrid es la punta de lanza de ese proyecto ultra que, lamentablemente, recorre el mundo, porque lo vemos en Europa, lo vemos también en América, donde Ayuso es una alumna aventajada", ha aseverado López, quien ha reprochado a la presidenta autonómica que diga "una burrada cada día más grande".

En este punto, la ha señalado por, a su juicio, defender "la falta de respeto absoluto por la verdad o por la ciencia, los mensajes xenófobos, los mensajes machistas". "Es lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid todos los días, es el máximo exponente", ha dicho.

Así las cosas, López ha abogado por "combatir" este tipo de ideas en el terreno de las redes sociales y en los grandes medios de información, donde el algoritmo "premia un contenido sencillo, o un contenido de odio". "Tenemos una herramienta solo, y esa herramienta es la verdad", ha remachado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno desdeña la petición de 10 años de cárcel de Manos Limpias contra Begoña Gómez y cree que carece de valor

El Gobierno desdeña la petición de 10 años de cárcel de Manos Limpias contra Begoña Gómez y cree que carece de valor

Cuerpo pide aprovechar la "oportunidad" de negociar sobre Ormuz para reducir el impacto económico

Cuerpo pide aprovechar la "oportunidad" de negociar sobre Ormuz para reducir el impacto económico

Cuerpo lamenta el pacto PP-Vox en Extremadura: "Es un retroceso económico y social"

Cuerpo lamenta el pacto PP-Vox en Extremadura: "Es un retroceso económico y social"

Temas del día de EFE España del sábado 18 de abril (13:30 horas)

Infobae

Prisión para el hijo adoptivo de la mujer hallada muerta en marzo en Cártama (Málaga)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”