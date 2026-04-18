Esteban: El PSOE podía haber apoyado la investidura de Guardiola para no dar poder a Vox

Vitoria, 18 abr (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado este sábado que el PSOE podría haber facilitado la investidura de la popular María Guardiola en Extremadura para que "la extrema derecha de Vox no se encaramara al poder" y luego controlar al Gobierno autonómico desde el Parlamento.

Esteban se ha referido al pacto de Gobierno en Extremadura entre PP y Vox durante un acto celebrado en el condado burgalés de Treviño, donde hoy se celebra una jornada reivindicativa para exigir la integración de este enclave en Álava.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del PNV ha puesto de manifiesto que Guardiola ha acabado "tragándose sus propias palabras" y ha dicho que no es beneficioso este tipo de gobiernos que van tensar la sociedad y generar enfrentamiento.

Ha señalado que los socialistas no han querido facilitar la investidura del PP porque "en el fondo los dos grandes partidos del Estado están encantados con esta situación de tensión y confrontación constante".

Afortunadamente, ha subrayado, Euskadi "es otro país" con una sociedad menos tensionada.

En relación con Treviño, Esteban ha anunciado que su partido insistirá en Madrid para que haga posible la celebración de un referéndum en el enclave burgalés sobre su integración en Álava dado que su pertenencia a Castilla y León es una "anomalía".

El presidente del PNV ha asegurado que "Treviño es Álava" no solo para su partido, sino para sus habitantes y ha señalado que no comprende que no se quiera dar la voz a los vecinos cuando el referéndum está contemplado en el ordenamiento jurídico, empezando por el Estatuto de Gernika.

"Es inaceptable", ha dicho, que en el siglo XXI se quiera "tapar la voz" de la población y se quiera mantener una situación administrativa "ilógica" porque Treviño está en el corazón de Álava, a pocos kilómetros de Vitoria, y su población tiene claro cuál es su deseo.

Ha recordado que el PNV ha impulsado multitud de iniciativas en las instituciones para ello y lo seguirá haciendo para que los vecinos de Treviño se manifiesten democráticamente sobre su futuro.

"Las vías están ahí, son posibles" pero siempre se han encontrado "con el muro del PP y del PSOE", ha denunciado. EFE