Cuerpo, sobre el pacto PP-Vox: "Me da pena. Va a hacer que Extremadura esté más aislada"

Barcelona, 18 abr (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este sábado que le da "pena" el pacto de PP y Vox para el gobierno extremeño: "Va a hacer que Extremadura esté más aislada".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios tras participar en una mesa redonda de la Global Progressive Mobilisation, un foro que reúne en Barcelona a dirigentes de fuerzas socialistas y progresistas de alrededor del mundo.

Cuerpo, originario de Badajoz, ha lamentado el "retroceso económico y social que supone" el pacto PP-Vox en Extremadura, mientras en el mundo la tendencia es "reducir barreras" y avanzar en el diálogo y la cooperación.

"Por mi tierra tengo que decir que me da pena", ha añadido. EFE

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