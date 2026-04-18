La exlíder de la CUP Anna Gabriel participa en una "encuesta popular" en Barcelona

Barcelona, 18 abr (EFE).- Anna Gabriel, exlíder parlamentaria de la CUP en la legislatura que culminó con la declaración unilateral de independencia de 2017, ha reaparecido este sábado, en una acción organizada por su formación: una "encuesta popular" para recoger inquietudes ciudadanas en el barrio de la Prosperitat de Barcelona.

Tras la apertura de procedimientos judiciales contra los líderes del 'procés', Gabriel huyó de España y permaneció en Suiza entre 2018 y 2022, hasta que regresó y compareció en el Tribunal Supremo para regularizar su situación.

A finales de 2023, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona concluyó que los hechos que se le atribuían no eran constitutivos de delito y cerró definitivamente la causa que tenía abierta; desde entonces Gabriel ha mantenido públicamente un perfil bajo.

Este sábado, ha participado en la "encuesta popular" impulsada por la CUP bajo el lema "Ahora habla el país", en la que decenas de activistas han recorrido el barrio de la Prosperitat, en el distrito de Nou Barris, para "recoger la voz" de "centenares" de vecinos, ha indicado en un comunicado de la formación anticapitalista.

Tanto Gabriel como la diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña Laure Vega han participado en una formación previa para los participantes en la acción antes de empezar a recorrer las calles del barrio para conversar con los vecinos y recabar sus inquietudes.

Vega ha destacado que esta campaña quiere "poner la voz de la gente en el centro del debate político" y "convertir las preocupaciones cotidianas en base para la construcción de una alternativa política". EFE