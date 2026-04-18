España

Reino Unido informa de que un petrolero ha sido atacado en el estrecho de Ormuz y el capitán del buque señala a Irán

La embarcación informó de que dos lanchas de la Guardia Revolucionaria Iraní se aproximaron y abrieron fuego

Guardar
Petrolero atravesando el estrecho de Ormuz (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Petrolero atravesando el estrecho de Ormuz (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Un petrolero ha sido atacado a 20 millas náuticas al noreste de la costa de Omán en el estrecho de Ormuz, según ha confirmado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO). El capitán de la embarcación informó que dos lanchas de la Guardia Revolucionaria Iraní se aproximaron y abrieron fuego contra el buque sin emitir ningún aviso previo por radio. A pesar del ataque, tanto la tripulación como la nave resultaron ilesos.

Las autoridades marítimas han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias y determinar las responsabilidades del incidente. La UKMTO monitorea lo que ocurre en las aguas del estrecho y, desde que comenzó el conflicto, han informado de sucesos. Informó sobre los primeros buques que fueron atacados por Irán a principios de marzo y que resultaron ser de Tailandia o Islas Marshall.

El presidente de Estados Unidos asegura que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIránEstados UnidosEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos vuelve a navegar en las regatas de Sanxenxo: risas y soltura con el móvil en su plan favorito junto a su hija, la infanta Elena

El rey emérito disfruta este sábado en Galicia mientras se hospeda en la casa de su gran amigo Pedro Campos

El rey Juan Carlos vuelve a navegar en las regatas de Sanxenxo: risas y soltura con el móvil en su plan favorito junto a su hija, la infanta Elena

Un estudio alerta sobre las consecuencias en la piel de poner a los recién nacidos al sol a través de la ventana

Pese a lo que a veces creen algunas familias, esta no es una técnica recomendable para prevenir o tratar la ictericia neonatal

Un estudio alerta sobre las consecuencias en la piel de poner a los recién nacidos al sol a través de la ventana

3 estrategias para dejar de tener miedo a la opinión de los demás, según un psicólogo

El especialista explica cómo actúa el sistema nervioso después de un rechazo o un comentario negativo

3 estrategias para dejar de tener miedo a la opinión de los demás, según un psicólogo

Un trabajador de 76 años en una aerolínea es despedido por beber agua tras sufrir un golpe de calor: lleva el caso a los tribunales

El empleado solicita que se declare la improcedencia del despido y alega discriminación por edad

Un trabajador de 76 años en una aerolínea es despedido por beber agua tras sufrir un golpe de calor: lleva el caso a los tribunales

Esto es lo que aguanta una botella de vino abierta en la nevera, según expertos

Una vez se descorcha, el vino entra en contacto con el oxígeno y comienza su proceso de oxidación

Esto es lo que aguanta una botella de vino abierta en la nevera, según expertos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”