Reino Unido informa de que un petrolero ha sido atacado en el estrecho de Ormuz y el capitán del buque señala a Irán

Petrolero atravesando el estrecho de Ormuz (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Un petrolero ha sido atacado a 20 millas náuticas al noreste de la costa de Omán en el estrecho de Ormuz, según ha confirmado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO). El capitán de la embarcación informó que dos lanchas de la Guardia Revolucionaria Iraní se aproximaron y abrieron fuego contra el buque sin emitir ningún aviso previo por radio. A pesar del ataque, tanto la tripulación como la nave resultaron ilesos.

Las autoridades marítimas han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias y determinar las responsabilidades del incidente. La UKMTO monitorea lo que ocurre en las aguas del estrecho y, desde que comenzó el conflicto, han informado de sucesos. Informó sobre los primeros buques que fueron atacados por Irán a principios de marzo y que resultaron ser de Tailandia o Islas Marshall.

El presidente de Estados Unidos asegura que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz.

Noticia en ampliación.