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Las Guerreras se medirán con un 'coco' en la primera ronda

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Madrid, 15 abr (EFE).- La selección española femenina de balonmano se medirá con alguno de los máximos favoritos al título en la primera fase del Europeo de Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía 2026, tras quedar relegada al bombo 2 en el sorteo que se celebrará este jueves a las 18:00 en la ciudad polaca de Katowice.

De este modo, las Guerreras, que sellaron el billete para la cita continental tras cerrar con pleno de victorias la fase de clasificación, podrían quedar emparejadas con rivales de la talla de Noruega, Dinamarca, Hungría, Francia, Suecia y Países Bajos, que partirán como cabezas de serie.

Por contra, las de Joaquín Rocamora evitarán enfrentarse en la primera ronda con las selecciones de Alemania, Montenegro, Polonia, Rumanía y Chequia, que conformarán junto con España el bombo 2.

La potestad de los organizadores de asignar un equipo a cada grupo limitará a tres los posibles destinos del equipo español: la ciudad rumana de Oradea, que acogerá el grupo A, la localidad turca de Antalya, sede del grupo C, y la capital de Eslovaquia, Bratislava, que albergará los encuentros del grupo F.

El segundo rival del equipo español en la primera fase saldrá del bombo 3 en el que figuran los equipos de Turquía, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Austria, a quien las Guerreras ya derrotaron en dos ocasiones durante la fase de clasificación, e Islas Feroe.

El tercer y último oponente de España será uno de los ocho integrantes del bombo 4, en el que destaca la presencia de Serbia, con quien España ya cayó en la segunda fase del último Mundial por un ajustado 29-31.

Completan el último bombo los conjuntos de Croacia, Islandia, Macedonia del Norte, Ucrania y Grecia.

Los dos primeros clasificados de cada uno de los seis grupos en los que se dividirá la primera fase lograrán el acceso a la segunda ronda de un Europeo que por primera vez en la historia se disputará en cinco países.

No obstante, Rumanía, que albergará dos grupos de la primera fase y uno de la segunda, y Polonia, que acogerá en la ciudad de Katowice el fin de semana final, serán el epicentro de un torneo que se disputará del 3 al 20 de diciembre de 2026.

- Composición de los bombos del sorteo:

. Bombo 1: Noruega, Dinamarca, Hungría, Francia, Suecia y Países Bajos.

. Bombo 2: Alemania, Montenegro, Polonia, Rumanía, España y Chequia.

. Bombo 3: Turquía, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Austria e Islas Feroe.

. Bombo 4: Croacia, Serbia, Islandia, Macedonia del Norte, Ucrania y Grecia.

.

- Sedes de la primera fase y equipos asignados antes del sorteo:

. Grupo A (Oradea/ROU): Hungría

. Grupo B (Cluj-Napoca/ROU): Rumanía

. Grupo C (Antalya/TUR): Turquía

. Grupo D (Brno/CZE): Chequia

. Grupo E (Katowice/POL): Polonia

. Grupo F (Bratislava/SVK): Eslovaquia

EFE

jv/sab

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