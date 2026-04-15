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María Corina Machado avanza que no se reunirá con Pedro Sánchez: “En determinados momentos no conviene” por la libertad de Venezuela

La líder opositora venezolana sí se reunirá con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal

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La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. (Europa Press)
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. (Europa Press)

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Madrid. Así lo ha confirmado en una entrevista en la ‘Cadena Cope’, en la que ha defendido que “el objetivo superior” es la libertad de Venezuela y, ahora, “lo que conviene a los efectos” es “acelerar una transición y el retorno de los venezolanos a la libertad”.

“Y en determinados momentos conviene”, ha dicho, “no convienen ciertas reuniones para tal objetivo”. “En este momento esa reunión no está prevista”, ha respondido la líder opositora. María Corina Machado sí se reunirá con el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, este viernes; y con el líder de Vox, Santiago Abascal, si bien la formación no ha hecho pública la fecha. Este sábado mantendrá encuentros con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

De hecho, el alcalde madrileño estudió la posibilidad de recibir con honores a la líder venezolana. La idea es convocarlo en el Consistorio, “en representación de todos los madrileños”, desde donde brindarle “un homenaje, un reconocimiento a todos sus logros, a todo lo que ha conseguido”.

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