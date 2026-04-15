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Kanye West pospone su concierto en Marsella después de que el ministro del Interior francés expresase estar “muy determinado” a evitar el evento

El artista estadounidense ha anunciado esto en un mensaje publicado en ‘X’ en el que asegura que ha sido decisión propia

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Kanye West pospone su concierto en Marsella después de que el ministro del Interior francés expresase estar “muy determinado” en evitar el evento (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)
Kanye West pospone su concierto en Marsella después de que el ministro del Interior francés expresase estar “muy determinado” en evitar el evento (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

Las autoridades francesas han anunciado nuevas medidas para impedir que Kanye West, conocido como Ye desde hace unos años, actúe en el estadio Vélodrome de Marsella. El Ministerio del Interior ha trasladado a varios medios que el titular de la cartera, Laurent Nuñez, se muestra “muy determinado” a que el concierto no llegue a celebrarse y estudia “todas las posibilidades” para evitarlo.

Según Le Monde, Nuñez ha tratado el asunto en una reunión en Marsella con responsables regionales y locales, entre ellos el prefecto Jacques Witkowski y el alcalde Benoît Payan. Payan, en marzo, ya había dejado clara su postura en la red social X: “Me niego a que Marsella sea escaparate de quienes promueven el odio y el nazismo sin complejos. Kanye West no es bienvenido en el Vélodrome”. El evento estaba previsto para el 11 de junio, pero el propio artista ha anunciado que será pospuesto.

En abril, el gobierno británico prohibió la entrada de West en el Reino Unido, una decisión argumentada en que su presencia “no sería beneficiosa para el interés público”. Como consecuencia, se canceló el festival Wireless en Londres, donde debía actuar durante tres jornadas. Patrocinadores como Pepsi, Rockstar Energy y Diageo retiraron su apoyo al evento, y el primer ministro Keir Starmer criticó la contratación del rapero. Los organizadores del festival explicaron que consultaron con “múltiples partes interesadas” antes de la reserva y que “no se señalaron objeciones en ese momento”. Posteriormente, añadieron: “El antisemitismo en todas sus formas es aborrecible, y reconocemos el impacto real y personal que estos asuntos han tenido”.

El primer stream del rapero por la plataforma solo duró 7 minutos. Luego su canal fue deshabilitado. (Créditos: Redes sociales)

West pospone el concierto y responde a las críticas

En medio de la polémica, West ha comunicado en su perfil de X que “tras mucho pensar y considerar, es mi decisión aplazar mi show en Marsella, Francia, hasta nuevo aviso”. Esta decisión se anunció poco después de que el artista viera denegada su solicitud de visado para actuar en el Reino Unido. El propio West ha declarado en otras ocasiones su intención de “mostrar un cambio a través de sus actos” y expresó: “Mi único objetivo es ir a Londres y presentar un espectáculo de cambio, llevando unidad, paz y amor a través de la música”.

La trayectoria reciente de West ha estado marcada por la controversia. En 2023, el rapero realizó declaraciones como “amo a los nazis”, por las que luego pidió disculpas. En 2025 publicó una canción titulada “Heil Hitler”. El artista también ha generado debate por utilizar el eslogan “White Lives Matter” y por sus vínculos con figuras de la extrema derecha.

West no actúa en el Reino Unido desde Glastonbury 2015. Tras la reciente cancelación de sus conciertos, ofreció reunirse con miembros de la comunidad judía británica. A principios de año, publicó unas disculpas en The Wall Street Journal, donde atribuyó su comportamiento a un trastorno bipolar tipo 1, que relaciona con las secuelas de un accidente de tráfico. “Perdí el contacto con la realidad”, explicó. “Las cosas fueron a peor cuanto más ignoré el problema. Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente”.

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