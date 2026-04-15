El Estado fue el cuarto financiador de las ONGD españolas por detrás incluso de CCAA y entidades locales

Los fondos que reciben las ONGD para financiarse siguen en aumento, con la financiación pública como principal fuente, pero el Estado español sigue relegado a la cuarta posición, incluso por detrás de las partidas que destinan comunidades autónomas y ayuntamientos en materia de ayuda al desarrollo, mientras que el número de personas atendidas y proyectos también se ha incrementado en los dos últimos años.

Así se desprende del último Informe del sector de las ONGD 2025 publicado por la Coordinadora y que recoge los datos de los años 2023 y 2024. En concreto, las 72 ONGD que integran la Coordinadora tuvieron ingresos en 2024 por 958 millones de euros, mientras que en 2023 fueron de 956 millones, un dato que confirma la tendencia iniciada en 2015, cuando los fondos que perciben se situó en 499 millones.

Del total de ingresos, según el informe consultado por Europa Press, el 60,5% del total procedía de fondos públicos (580 millones) mientras que el 39,5% restante (378 millones) tenía su origen en fondos privados.

Según la Coordinadora, la mayor aportación de los fondos públicos en 2024 provino de organismos internacionales (32%), seguidos de los europeos (26%), los fondos autonómicos y locales (23%) y por último las aportaciones de organismos estatales, que se quedaron en el 19%.

Este último porcentaje "sigue la misma tendencia de años anteriores y refleja claramente el incumplimiento de los compromisos estatales con la política pública de cooperación", afean desde la Coordinadora, recordando las exigencias de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de 2023 y subrayando las múltiples crisis actuales.

Con todo, las aportaciones estatales han venido aumentando desde 2022, cuando se situaron en 85 millones de euros. Así, en 2023 se produjo un aumento del 17,85% hasta los 99,6 millones y en 2024 se incrementaron en un 18,96% hasta situarse en 110 millones. Por lo que se refiere a los fondos de comunidades autónomas y entidades locales, también se ha registrado un aumento, pasando de 128 millones en 2023 a 134 millones el año pasado.

FINANCIACIÓN PRIVADA

Por lo que se refiere a la financiación privada de las ONG que se dedican a desarrollo, esta representó el 39% del total de los ingresos en 2024 (378 millones) y el 41% (398 millones) en 2023. Las cuotas periódicas continúan siendo la principal fuente en este apartado, representando el 48%, si bien con un ligero retroceso (180 millones en 2024 y 189 millones en 2023).

Asimismo, la Coordinadora también ha constatado un descenso del 11% en las donaciones puntuales, que pasaron de 78 millones en 2023 a 69,3 millones en 2024, mientras que las otras fuentes cayeron un 53% (de 76,7 a 36,2 millones). Estas caídas se vieron compensadas con el aumento del 91% de las aportaciones de entidades privadas (de 43,1 a 82,3 millones), mientras que la venta de productos solo representó el 2,7% del total.

Durante 2024, 2,61 millones de personas y entidades apoyaron a las ONGD, un 3,16% más con respecto al informe anterior y un aumento que, según la Coordinadora, "adquiere especial relevancia en un periodo marcado por el incremento de conflictos y emergencias humanitarias, que ha exigido respuestas rápidas y coordinadas".

Los socios representaron el 83,47% de la base social que respalda a estas organizaciones, de las que nueve de cada diez son personas particulares (1,98 millones) mientras que el resto son apadrinamientos (173.000) y entidades privadas socias (25.900). A esto se suma el récord de donantes, con casi el doble, pasando de 234.000 en 2022 a 414.000 en 2024.

Además, un total de 17.825 personas voluntarias participaron en 2024 en las ONGD, 625 más que en 2022. Esta cifra refleja una recuperación progresiva tras la fuerte caída registrada durante la pandemia. "Aunque el avance es lento, el voluntariado sigue siendo una pieza clave para reforzar la base social de estas organizaciones tanto en España como en el extranjero", defiende la Coordinadora.

Por otra parte, el informe pone de manifiesto que el número de personas atendidas en el periodo analizado ha pasado de 47 a 58,4 millones gracias a que el porcentaje de fondos destinados a proyectos ha crecido un 3,6% y se han incrementado un 8,5% las iniciativas, hasta alcanzar un total de 4.322 proyectos.

Según el informe, del total de 958 millones de euros que manejaron las organizaciones que integran la Coordinadora, el 70% se invirtieron en proyectos de cooperación y asistencia humanitaria en un centenar de países.

ORIENTE PRÓXIMO Y UCRANIA, MAYOR INCREMENTO DE FONDOS

Geográficamente, la región en la que más se incrementaron los fondos fue en Oriente Próximo, donde la inversión aumentó un 38% pasando de 64 a 88 millones. Esto se debe principalmente al conflicto en Gaza y a la ejecución de 194 proyectos por parte de quince entidades en los Territorios Palestinos por un monto de 40,4 millones.

En segunda posición se sitúa Europa, donde la inversión se incrementó en un 20%, de los 38 a los 45,8 millones. También en este caso, viene motivado por un conflicto, el de Ucrania, donde 17 ONGD ejecutaron 57 proyectos por 19,3 millones.

En el caso de América del Sur, los fondos aumentaron en un 6%, hasta los 145,6 millones, mientras que a América Central, Norte y Caribe se destinaron 135 millones; a África Oriental 47 millones y a África Central 31 millones. La zona que ha sufrido una pérdida mayor de recursos económicos fue África Austral, con un 26% menos de inversión y 339.169 euros.

Por países destacan Colombia, con 204 proyectos y 52,1 millones de euros; Guatemala, con 243 proyectos y 35,4 millones; Malí, con 173 proyectos y 31,3 millones; Honduras, con 149 proyectos y 31,9 millones; Burkina Faso, con 78 proyectos y 28,7 millones, y Níger, con 86 proyectos y 24 millones.

En cuanto a las organizaciones de la Coordinadora que llevaron a cabo un mayor número de proyectos en todo el mundo en 2024 fueron Manos Unidas, con 575; Acción contra el Hambre (409), Ayuda en Acción (258) y Cruz Roja Española (244).