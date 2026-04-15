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Torres sostiene que ha sido difamado por el caso Koldo y el PP insiste en que ha mentido

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Madrid, 15 abr (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sostenido este miércoles que fue difamado por dirigentes del PP que le relacionaron con el caso Koldo, quienes tras las últimas novedades debieran disculparse, mientras un diputado del PP ha mantenido que sí "mintió" sobre su participación.

Pedro Muñoz Abrines ha empleado el tiempo de una de las preguntas del PP de la sesión de control al Gobierno de esta semana en el Congreso de los Diputados para espetar al ministro y expresidente del Gobierno de Canarias que ha "faltado a la verdad" sobre presuntos amaños en la compra de mascarillas en 2020.

El diputado del PP ha señalado que Torres "mintió" varias veces antes de su declaración como testigo en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo, así como le ha reprochado que esa testificación la haya hecho por escrito y sin admitir repreguntas.

"Para decir cosas con apariencia de verdad, pero evitar preguntas que pudieran poner de manifiesto sus graves incongruencias", ha considerado Muñoz, quien ha apuntado que, según los informes de la policía judicial (UCO), Torres faltó a la verdad al menos en tres asuntos.

Primero, porque dijo que su primer contacto con la empresa Soluciones de Gestión fue con el administrador, Íñigo Rotaeche, cuando, según la UCO de la Guardia Civil, negoció antes con Koldo García.

Además, porque no solo pasaron una oferta, sino que iba "implícita" una orden de compra; y, en tercer lugar, porque no se limitó al seguimiento de los expedientes, sino que se "involucró" personalmente para que la empresa cobrase pronto lo adeudado y al precio pico de la pandemia.

Torres ha contestado que en su declaración por escrito como testigo no aportó "ninguna novedad" respecto a lo que venía declarando en sus comparecencias en el Congreso y en el Senado, pero sí hay novedades en los últimos días; entre ellas, que en el juicio otro testigo, un empresario, ha asegurado que "jamás" estuvo con él, "ni en Canarias".

Otra novedad es que "el Tribunal de Cuentas ha archivado el expediente de manera definitiva", en referencia a la caducidad del procedimiento de responsabilidad contable tras pasar dos años desde el archivo provisional sin alegaciones.

"Ante eso ustedes no se van a disculpar, porque van a seguir en la difamación", ha augurado dirigiéndose a la bancada del PP.

Lo ha personalizado en dos de sus dirigentes y diputados: Cuca Gamarra, porque le relacionó "con mujeres vejadas en lo sexual", y Miguel Tellado, porque le acusó de ser Rudolf, alias que figura en unas anotaciones sobre la trama en la investigación judicial.

"Y no soy Rudolf, lo dice la Justicia", ha zanjado el expresidente canario.

Ha añadido que, en cambio, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sí que es El Barbas, un alias del caso Kitchen, que también se juzga estos días; "el que lo sabía todo", según ha apuntado Torres. EFE

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