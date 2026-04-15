CSIF presionará para que se adopten las 35 horas en AGE, empresas públicas y ayuntamientos

Madrid, 15 abr (EFE).- CSIF se va a dirigir a partir de mañana a todos los departamentos y áreas de la Administración General del Estado (AGE) para que apliquen de forma inmediata la jornada laboral de 35 horas, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este miércoles la resolución correspondiente.

CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) también exigirá la aplicación de las 35 horas en todas las empresas públicas y ámbitos que tengan derecho, y no descarta la adopción de medidas legales en caso de que no se satisfaga esta reivindicación, ha informado este miércoles el sindicato en un comunicado.

La central sindical se ha dirigido asimismo al conjunto de ayuntamientos para que activen las negociaciones y apliquen la nueva jornada laboral en los consistorios y entidades locales que aún no lo disfrutan.

El BOE establece que la resolución entra en vigor mañana, aunque con un plazo de un mes para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario. EFE