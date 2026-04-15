El rey emérito regresa a Sanxenxo para las regatas: su ruta por Galicia tras pasar por Sevilla, París y Vitoria

El rey emérito, Juan Carlos I, a su llegada al aeropuerto de Vigo, donde fue recibido por su amigo Pedro Campos, en cuya casa se hospedará en su estancia en Sanxenxo. (EFE/Salvador Sas).

El rey emérito vive unos días mucho más ajetreados de lo normal. Su agenda está mucho más activa de lo que acostumbra, marcada por desplazamientos internacionales, compromisos públicos y estancias en distintos puntos de España. Tras su reaparición en la Semana Santa de Sevilla, el exjefe del Estado ha encadenado varias paradas antes de llegar a uno de sus destinos predilectos: Galicia.

Su regreso a la vida pública comenzó en Sevilla, donde asistió a una jornada taurina en la Plaza de toros de la Maestranza coincidiendo con el Domingo de Ramos. Aquella aparición marcó el inicio de una semana intensa que continuó en el extranjero. Poco después, el monarca viajó a París para participar en un acto institucional en la Asamblea Nacional francesa, donde recibió un reconocimiento literario por sus memorias, tituladas Reconciliación.

Durante su intervención en la capital francesa, el emérito expresó su agradecimiento por la acogida de la obra fuera de España, destacando el interés que ha despertado tanto a nivel internacional como entre los lectores españoles. El acto reunió a diversas personalidades del ámbito político y mediático, así como a miembros de su entorno familiar, que quisieron acompañarle en ese momento.

El rey emérito, Juan Carlos I, a su llegada al aeropuerto de Vigo, donde fue recibido por su amigo Pedro Campos, en cuya casa se hospedará en su estancia en Sanxenxo. (EFE/Salvador Sas).

Tras su paso por Francia, el siguiente destino fue Vitoria. Allí aterrizó el domingo pasado procedente de París para someterse a un chequeo médico rutinario, una práctica habitual en sus visitas a España. El control tuvo lugar en una clínica especializada, donde fue atendido por profesionales de confianza como Eduardo Anitua y Mikel Sánchez, ambos reconocidos por su trabajo en medicina regenerativa.

Su paso por Sanxenxo

Superada esta revisión, el rey emérito retomó su itinerario con rumbo a Galicia. Su llegada a Vigo se produjo en la tarde del martes 14 de abril, adelantando en un día su desplazamiento respecto a lo inicialmente previsto. Este viaje supone su primera visita del año a la comunidad gallega, un lugar que ha adquirido especial relevancia en su agenda desde que fijó su residencia en Abu Dabi en 2020.

Como en ocasiones anteriores, el monarca se hospeda en casa de su amigo Pedro Campos, figura clave en sus estancias en Galicia y presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo. Desde allí prepara su participación en una de sus grandes pasiones: la vela.

El rey emérito, Juan Carlos I, a su llegada al aeropuerto de Vigo, donde fue recibido por su amigo Pedro Campos, en cuya casa se hospedará en su estancia en Sanxenxo. (EFE/Salvador Sas).

El objetivo principal de este desplazamiento es su implicación en la VIII Liga Española de 6 Metros, una competición que arranca en el marco del Trofeo Xacobeo. Además, el emérito también mantiene su vinculación con la clase J80, en la que ha competido en otras ocasiones. Las regatas en aguas gallegas se han convertido en una constante en su calendario, consolidando este destino como un refugio tanto deportivo como personal.

No se descarta que durante su estancia reciba la visita de algunos familiares, como ya ha sucedido en anteriores viajes. Sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, han sido presencias habituales, al igual que otros miembros cercanos de su entorno. En los últimos días, han sido vistos brindándole apoyo, como en París durante el acto literario.

Este nuevo viaje a Galicia se enmarca en una etapa de mayor visibilidad pública para Juan Carlos I, que en las últimas semanas ha retomado una agenda más dinámica tras haber aplazado un anterior regreso a España por motivos de contexto internacional. Desde entonces, sus movimientos han sido constantes, combinando compromisos institucionales, citas médicas y actividades vinculadas a sus intereses personales.