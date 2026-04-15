Estos son los trabajos que ya pueden alcanzar los 100.000 euros anuales en España

Un hombre acude a su puesto de trabajo con un maletín en la mano (Canva)

En España ya hay profesiones que permiten rozar o superar los 100.000 euros brutos al año, al menos en sus bandas salariales más altas. Así lo refleja el Informe de Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research, elaborado con datos laborales de 2025 y centrado en 398 posiciones de 14 sectores y ocho ciudades españolas. Además, el estudio no se limita al sueldo base: sus bandas incluyen salario bruto anual, variable y retribuciones en especie.

Conviene, eso sí, hacer una precisión importante. El informe no describe el salario habitual de todos los trabajadores de cada sector, sino las franjas retributivas que pueden alcanzar ciertos perfiles, sobre todo los de mayor responsabilidad y los que acumulan más de seis años de experiencia. Aun así, sí permite ver con bastante claridad qué puestos están hoy más cerca de la barrera de las seis cifras en España.

Detrás de esos sueldos aparecen sobre todo áreas ligadas a la dirección, la actividad comercial, la logística, la banca de inversión, el ámbito legal o la economía digital. Randstad enmarca además estas cifras en un mercado laboral condicionado por la inflación acumulada, el déficit de talento y la fuerte demanda de perfiles cualificados en sectores clave.

Digital, logística y banca reúnen varios de los salarios más altos

Uno de los ámbitos donde más claramente aparecen salarios de 100.000 euros es el de digital y e-commerce. En Madrid y Barcelona, un director comercial puede alcanzar una banda de 74.000 a 104.000 euros en el tramo de mayor experiencia. En esa misma área, un director de marketing llega también a 68.000-104.000 euros en ambas ciudades. En Bilbao se repite ese máximo y en Zaragoza se queda ligeramente por debajo, con un tope de 102.000 euros.

La logística y el transporte también colocan varios puestos en ese nivel. Un director comercial puede situarse entre 80.000 y 105.000 euros en Madrid, Barcelona y Bilbao. A su vez, un director de supply chain alcanza una banda de 76.000 a 105.000 euros en Madrid y Barcelona. En Zaragoza, este último perfil puede llegar a 102.000 euros.

En banca, seguros y consultoría, la barrera aparece de forma más puntual, pero también está presente. El informe sitúa al director comercial de banca de inversión en una franja de 80.000 a 100.000 euros en Madrid y Barcelona para perfiles senior. En Bilbao vuelve a tocar los 100.000 euros, mientras que en Zaragoza se queda en 98.000. En consultoría, tanto auditor como consultor rozan esa cota, con una banda máxima de 99.000 euros en Madrid y Barcelona.

Quienes nacieron en los años 80 y 90 enfrentan salarios más bajos, menor capacidad de ahorro y acceso limitado a la vivienda. A los 42 años, acumulan hasta un tercio de la riqueza que tenían generaciones anteriores a su edad.

El área legal y la sanidad también alcanzan o se acercan a esa cifra

Fuera de los sectores más vinculados al mundo corporativo o tecnológico, el informe también localiza salarios muy altos en el ámbito jurídico. En asesoría fiscal y legal, un compliance officer (responsable de cumplimiento normativo) alcanza una banda de 60.000 a 100.000 euros en Madrid y Barcelona, y repite ese máximo en Bilbao. En Valencia o A Coruña no llega a esa cifra, pero aun así puede moverse en máximos de 90.000 y 92.000 euros, respectivamente.

La sanidad ofrece otro ejemplo muy claro. Según el informe, un director hospital puede situarse entre 100.000 y 150.000 euros en Madrid y Barcelona dentro del tramo de más de seis años de experiencia. El director médico se mueve en esas mismas ciudades entre 85.000 y 150.000 euros dentro del área de sanidad, mientras que el perfil de coordinador de servicio alcanza una franja de 85.000 a 120.000 euros.

También aparecen salarios altos en perfiles ligados a la gestión de la atención al paciente, con bandas de entre 82.000 y 102.000 euros en Madrid y Barcelona.

La imagen que deja el informe es bastante clara: los salarios de 100.000 euros o más existen en España, pero se concentran en una parte muy reducida del mercado laboral. Suelen corresponder a puestos de dirección, funciones comerciales de alto nivel, gestión de operaciones o perfiles jurídicos y sanitarios con una responsabilidad elevada. Además, aparecen de forma recurrente en Madrid y Barcelona, que siguen marcando los techos salariales más altos en buena parte de los sectores analizados.