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Redondo recrimina al PP que "utilice" a las víctimas de violencia machista

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Madrid, 15 abr (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido que el sistema de protección a las víctimas de violencia machista es "mejorable" y que trabajan "diariamente" para mejorarlo, y ha recriminado al PP que "utilicen" a las mujeres maltratadas.

"Es una absoluta vergüenza, un insulto para las mujeres de este país y para las asesinadas por la violencia machista, que usted mezcle el nombre de las asesinadas con los bulos, las mentiras y el fango que distribuye cada día", ha respondido este miércoles la ministra al diputado del PP Jaime de los Santos en el pleno del Congreso.

A las acusaciones del popular de "estar tranquilamente en su despacho o intentando disimular las vergüenzas" de Pedro Sánchez "mientras asesinaban" a las últimas víctimas, Redondo ha asegurado que no siente "ninguna vergüenza" y que lo que sí lo es, es que el PP no haya acudido a la reunión de hace unos días para hacer seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género.

"También es una vergüenza que cuando hay una situación crítica y yo le llamo personalmente para darle información privilegiada, usted ni siquiera me coja el teléfono. Eso sí que es una vergüenza", ha aseverado la ministra, que se ha preguntado "para qué está" el PP.

"El único insulto es usted y mandar abrazos a las víctimas en vez de policías", le ha respondido De los Santos, que ha responsabilizado a la titular de Igualdad y al de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de los últimos asesinatos machistas.

El diputado ha recordado que hace 48 horas Tulia Ester fue asesinada en Córdoba por su expareja, "que tenía una orden de alejamiento que nadie se preocupó de comprobar", lo que, ha dicho, "no es culpa de los cuerpos y fuerzas de seguridad", sino de Marlaska, "que no dota de más efectivos para salvar a esas mujeres".

"Y no es culpa de esos jueces. Es culpa de usted, que por su nefasta gestión ha conseguido que los magistrados cada vez impongan menos pulseras antimaltrato", ha concluido. EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)

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