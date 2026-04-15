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Así es como puedes desgravarte el alquiler en la Renta de 2026 si tienes menos de 36 años y vives en Castilla-La Mancha

Los contribuyentes deben acreditar residencia, edad y situación económica para solicitar la deducción, que es incompatible con otros beneficios autonómicos por alquiler de vivienda habitual

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Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

Con la llegada de la campaña de la Renta 2025/2026, muchos contribuyentes buscan fórmulas para optimizar su declaración y obtener algún ahorro fiscal. En este contexto, el alquiler de vivienda se ha convertido en uno de los gastos más habituales y con mayor peso en el presupuesto familiar, especialmente entre los jóvenes y quienes residen en zonas urbanas. Sin embargo, la posibilidad de descontar parte de ese desembolso depende de la comunidad autónoma donde se declare la renta y de cumplir con ciertos requisitos.

En Castilla-La Mancha, la deducción para menores de 36 años consiste en aplicar un porcentaje sobre las cantidades efectivamente pagadas por el alquiler anual de la vivienda habitual. De manera general, el porcentaje es del 15%, con un límite máximo de 500 euros, para quienes residen en la mayoría de municipios de la región. Para quienes viven en municipios con una población igual o inferior a 2.500 habitantes, o en localidades de hasta 10.000 habitantes que estén situadas a más de 30 kilómetros de un municipio con más de 50.000 habitantes, el beneficio aumenta: se puede deducir el 20% de lo pagado, con un tope de 612 euros. La población relevante de cada municipio se verifica según el padrón municipal vigente a 1 de enero del año fiscal correspondiente.

Además, la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, descontando el mínimo por descendientes, no debe superar los 12.500 euros si la declaración es individual, ni los 25.000 euros si es conjunta. En el proceso de declaración, es imprescindible estipular el número de identificación fiscal del arrendador, lo que permite a la administración comprobar la veracidad del arrendamiento y su regularidad.

Descuento solo para vivienda habitual

Se considera que una vivienda es habitual cuando el contribuyente reside en ella de manera continua durante al menos tres años, salvo que existan circunstancias excepcionales que obliguen a cambiar de domicilio antes de ese plazo, como puede ser un traslado laboral, una separación o cualquier evento que justifique el cambio. La administración autonómica puede requerir justificantes del contrato de alquiler y de los pagos realizados, por lo que conservar la documentación es indispensable para evitar problemas en caso de comprobación.

La prevención y el acompañamiento experto son claves para evitar requerimientos y sanciones en la declaración de renta, según Tributi.com - crédito Tributi.com
Un contribuyente calcula las deducciones en su declaración de la Renta. (Tributi.com)

Esta deducción no es acumulable con otras ventajas fiscales autonómicas que también estén relacionadas con el alquiler de la vivienda habitual, como las deducciones para familias numerosas, familias monoparentales, personas con discapacidad o las derivadas de operaciones de dación en pago. En caso de que el contribuyente cumpla los requisitos para más de una deducción, deberá optar solo por una de ellas en su declaración de la renta.

Plazos clave para esta campaña

Para poder beneficiarse de estas ventajas fiscales, los contribuyentes deben tener en cuenta el calendario oficial para la campaña de Renta y Patrimonio 2025. La presentación de las declaraciones por Internet estará disponible desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026. Si se prefiere la asistencia telefónica, la Agencia Tributaria ofrecerá el servicio desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, previa solicitud de cita entre el 29 de abril y el 29 de junio.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

La atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, por su parte, comenzará el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Para acceder a este servicio, la solicitud de cita previa podrá realizarse entre el 29 de mayo y el 29 de junio. Tanto para la modalidad telefónica como presencial, la cita puede gestionarse a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria o llamando por teléfono.

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