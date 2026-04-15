Tres detenidos por el crimen de un albanés que apareció en un saco en un pantano de Málaga

Málaga, 15 abr (EFE).- Tres personas han sido detenidas en Barcelona por su presunta implicación en el asesinato de un ciudadano albanés hallado sin vida dentro de un saco en un pantano de Almogía (Málaga) en octubre del año pasado.

De la investigación se concluye que el crimen estuvo motivado por un ajuste de cuentas, en el marco de tráfico de drogas internacional, según ha informado este miércoles la Policía Nacional en un comunicado.

Los detenidos son dos hombres, compatriotas del fallecido, a los que se considera presuntos autores materiales de la muerte, y una mujer, cooperadora necesaria, que alquiló a su nombre un vehículo, utilizado por los anteriores en el crimen.

De las pesquisas se desprende que la víctima cayó en la trampa de sus captores, quienes le habían convocado, bajo engaño, para cerrar una supuesta transacción. EFE