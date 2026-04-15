La AIReF calcula que España excederá la regla de gasto europea en 2025 y 2026

(Actualiza la EC3211 con más información)

Madrid, 15 abr (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido este miércoles de que, según sus cálculos, España excederá el aumento de gasto neto previsto en la regla de gasto europea tanto en 2025 como en 2026.

El informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas de 2026 sitúa el aumento del gasto neto en 2025 -a falta de los datos definitivos- en el 4,8 %, por encima del compromiso del 3,7 %, un desfase que equivale a 4 décimas de PIB, una décima por encima del desfase anual permitido por Bruselas (3 décimas de PIB).

Sin embargo, el margen positivo acumulado en 2024 permitiría situar el aumento del gasto acumulado en el periodo 2024-2025 dentro del margen de desvío acumulado permitido por Bruselas (6 décimas de PIB).

Además, la AIReF cree el gasto neto aumentará este año un 5,9 %, lejos del 3,5 % comprometido, un desvío que supera el punto de PIB, muy por encima de las tres décimas de PIB permitidas en cada ejercicio y que está relacionado con el coste de las medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán.

De acuerdo a los cálculos de la AIReF, entre los años 2024 y 2026 el gasto neto crecerá un 15,9 %, por encima del 13 % comprometido, un desvío que equivale a un punto de PIB, muy por encima de las seis décimas permitidas.

La AIReF recuerda que España no ha activado la cláusula de escape nacional para el gasto en defensa, que daría un margen adicional de dos décimas de PIB en la cuenta de control acumulada.

La nueva presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, no ha querido pronunciarse sobre si estos resultados implican la entrada de España en un procedimiento de déficit excesivo, pero sí ha señalado que "las cifras, al menos para el año 2026, apuntan a un incumplimiento".

España también incumplirá este año la regla de gasto nacional, del 3,5 %, y la AIReF calcula que para cumplirla sería necesario un ajuste de seis décimas de PIB que, de llevarse a cabo, dejaría la regla de gasto europea dentro de los márgenes permitidos. EFE