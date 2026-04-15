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El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

Así lo ha explicado Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, durante su intervención en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado

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El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado pero no recibió respuesta (Europa Press)
El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado pero no recibió respuesta (Europa Press)

Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, ha dicho este miércoles que el Gobierno de España ofreció reunirse con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en la visita a la capital española que tiene programada para esta semana. No han recibido, sin embargo, ninguna petición en ese sentido. Así lo ha asegurado durante su intervención en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.

El Gobierno ofreció una reunión, pero no obtuvo respuesta

La dirigente venezolana, junto a Edmundo González, ha convocado a la comunidad venezolana residente en España. La secretaria de Estado ha explicado que, tras conocer la noticia del viaje, se puso a disposición de su equipo para facilitar un encuentro durante la estancia de Machado en la capital.

En su comparecencia, ha recordado que tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecieron públicamente su disponibilidad para reunirse con Machado durante su paso por España. “Ese mismo mensaje fue trasladado también al equipo de Machado, con quienes, por cierto, mantenemos contactos regulares con plena normalidad, como hacemos con todos los actores políticos de Venezuela”, ha precisado la secretaria de Estado.

A pesar de esta disposición, la responsable gubernamental ha señalado que, “no hay ninguna, de momento, indicación de la voluntad de la señora Machado de solicitar una reunión con ningún representante del Gobierno; más bien, según hemos leído en la prensa, parece lo contrario”. Hace referencia con esto a las declaraciones de la propia Machado en una entrevista en la Cadena Cope, en la que ha asegurado que su “objetivo superior” es conseguir la libertad de Venezuela, y que “no convienen ciertas reuniones para tal objetivo”. En suma: “En este momento esa reunión no está prevista”, ha dicho Machado. Este martes, la opositora venezolana se reunía con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y este miércoles hará lo propio con Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos.

La opositora venezolana, María Corina Machado, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le ha acusado de no haberse puesto "del lado del pueblo venezolano". (Rodrigo Saez / EFE)

Sí se reunirá con Ayuso, Almeida y Feijóo (PP) y con Santiago Abascal (Vox)

María Corina Machado tiene en agenda encuentros con varios líderes políticos durante su visita a Madrid. Está previsto que este viernes se reúna con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y también con el líder de Vox, Santiago Abascal, aunque desde la formación no se ha concretado todavía la fecha de ese encuentro.

El sábado, Machado mantendrá reuniones tanto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha organizado un acto de recepción en el que, según avanzó el propio Martínez-Almeida, se rendirá homenaje a la dirigente venezolana en nombre de todos los madrileños. El alcalde ha anunciado que el reconocimiento consistirá en la entrega de la Llave de Oro de la ciudad a la Premio Nobel de la Paz.

La ceremonia tendrá lugar el viernes 17 de abril, a las seis de la tarde, en la Casa de la Villa, coincidiendo con la presentación oficial de la 48ª edición de Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid.

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