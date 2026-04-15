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Giráldez: “Queremos vivir una noche histórica”

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Vigo, 15 abr (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, insistió este miércoles, en la víspera del partido de vuelta contra el Friburgo, que su equipo está capacitado para remontar el 3-0 con el que llegará el conjunto alemán a Balaídos.

“Cuando Balaídos es una caldera, cuando los jugadores están convencidos, todo es mucho más fácil que salga. Es lo que queremos vivir mañana, una noche histórica, y para eso necesitamos la mejor versión de todos. Sentimos que todo el mundo cree, y eso es fundamental para nosotros”, avisó.

En rueda de prensa, recordó que será la primera vez que viva como entrenador una vuelta de los cuartos de final de una competición continental, por eso, pese a ser consciente de la “dificultad” de levantar la eliminatoria, se reafirmó en su idea de que el pase a las semifinales no es una utopía porque “las energías son contagiosas” y el ambiente que se respira en el celtismo es de “convencimiento”.

“Notamos el apoyo de la afición, del club, de toda la gente que nos rodea. Los jugadores lo perciben y eso es porque los jugadores nos dan la confianza para estar así. Hay que disfrutar de esta noche histórica”, apuntó.

No obstante, el técnico celeste recalcó la importancia de ir “paso a paso” porque los goles “no caen del cielo”, sino que son una consecuencia de hacer “muchas cosas bien” durante todo el encuentro.

“Es importante que apretemos bien, que salgamos de esa presión que hicieron a pares en la ida, que seamos valientes para apretar la pérdida en campo rival. Y luego será fundamental tener el acierto para que puedas embocar tres goles en un partido. Eso tiene que ver con el convencimiento y con el fútbol, no solo una de las dos cosas”, aseveró.

Giráldez no esconde que a nivel defensivo no han estado a su mejor nivel frente a Friburgo y Oviedo -seis goles encajados-, pero mañana, reiteró, es “un día precioso” para cambiar la dinámica.

“Si tenemos que pasar 8-4, lo firmo”, ironizó el técnico gallego, quien ve “muchos motivos” para creer en la remontada: “Tenemos unos futbolistas que sienten esto el 200 por cien y están preparados para poder dar la vuelta a la situación. Las noches históricas del Celta nos ayudan y el sentir que otros lo consiguieron hace que lo veas más factible”.

Entiende que será importante que su equipo se mantenga “estable” a nivel defensivo porque no cree que el Friburgo salga a defender el resultado del primer partido.

“Me espero un equipo cercano a lo que hicieron en el partido de ida porque hicieron un partido muy completo, porque fueron mejores y porque tienen muy buen entrenador y muy buena plantilla. Es un poco la idiosincrasia de ellos. Ojalá podamos cambiarles esa actitud de ocupar el campo, obligarles a estar más cerca de su portería”, comentó.

“Tenemos que jugar valientes, mucho más enérgicos en la presión, ser capaces de circular la pelota más rápido. Voy a sacar un equipo ofensivo porque hay que hacer goles, porque sabemos que tenemos que asumir, en algunas situaciones, cierto riesgos”, sentenció. EFE

dmg/og

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