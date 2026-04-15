España

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

Así lo ha expresado Elma Saiz, portavoz del Gobierno, como respuesta a la diputada de Podemos Noemí Santana, quien se ha referido a Trump como “demente” y reclamado la salida de la OTAN

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El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva” (Matias Chiofalo - Europa Press)
El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva” (Matias Chiofalo - Europa Press)

Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, ha defendido en el Congreso la pertenencia de España a la OTAN y la vigencia de la cooperación con Estados Unidos. Según información de EFE, lo ha hecho como respuesta a la diputada Noemí Santana (Podemos), quien ha reclamado la salida de España de la organización, la retirada de las bases militares y la reducción del gasto en defensa, cuestionando la estrategia del Ejecutivo frente al presidente estadounidense Donald Trump.

Santana, por su parte, ha calificado a Trump de “un auténtico demente” y ha criticado que la reacción del Gobierno se limite a “palabras y gestos bonitos”. En su intervención, ha señalado que el mandatario estadounidense ha mostrado actitudes hostiles hacia países como Venezuela, Irán, Groenlandia y Cuba, y ha advertido de que aún le quedan dos años en la Casa Blanca. La diputada ha insistido en que no se puede ceder “al chantaje” de Trump y ha reclamado medidas claras para “frenar esta locura belicista”.

Saiz defiende la pertenencia a la OTAN y la cooperación internacional como garantía de seguridad y estabilidad

La ministra ha respondido que la solidaridad de España con los pueblos afectados por conflictos no se mide solo por el tono de los discursos, sino por “la eficacia” de las acciones. “Y lo estamos consiguiendo”, ha afirmado en referencia a los esfuerzos del Ejecutivo para tratar de frenar las masacres a través de la acción internacional.

Saiz ha advertido que la seguridad “tiene que ser colectiva o no habrá” y ha expresado que abandonar la OTAN haría a España “más vulnerable”. “Nos piden que abandonemos la OTAN, pero ¿dónde quedaría España? (...) nos haría más vulnerables salirnos de las organizaciones internacionales”, ha señalado, recordando que la seguridad “no es una isla” y depende de la colaboración con socios y aliados.

"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

En su respuesta, la portavoz ha defendido que la seguridad es “un bien común global” y renunciar a ella supondría limitar la capacidad de los Estados para resolver conflictos de manera diplomática. Saiz ha insistido en que desmantelar las capacidades defensivas del país o romper alianzas internacionales no es una opción adecuada, y ha destacado que la paz se construye con firmeza democrática, compromiso con la verdad y partidas presupuestarias suficientes.

En relación con la inversión en defensa, ha reconocido que el Gobierno ha incrementado los recursos destinados a este ámbito, pero ha recordado que también se ha fortalecido la cooperación con países extracomunitarios y con Estados Unidos. Ha puesto en valor que las inversiones conjuntas permiten crear empleo y aumentar los ingresos públicos, lo que, a su vez, facilita la financiación de servicios esenciales como hospitales, escuelas y carreteras.

El debate ha concluido con la intervención de Santana, quien ha manifestado su “decepción” ante la posición del Gobierno sobre la OTAN y ha reclamado mayor concreción en las medidas para afrontar el contexto internacional actual. “No le compro el relato de que para conseguir la paz hay que ser aliados de la guerra”, ha resumido la diputada, reiterando su desacuerdo con la orientación de la política exterior y de defensa del Ejecutivo.

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