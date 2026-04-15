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Tercer tiroteo en una semana en Turquía: un alumno mata a tres niños y un profesor en un colegio al sur del país

Los tres episodios, ocurridos en ocho días, incluyen dos ataques en centros educativos y un tiroteo previo junto al consulado de Israel en Estambul

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Un adolescente abrió fuego al entrar a una escuela de Turquía

Al menos tres niños y un profesor han muerto este miércoles en un tiroteo en una escuela de enseñanza media (10-14 años) de la provincia turca de Kahramanmaras, en el sur del país, en el tercero de los ataques con armas de fuego registrados en apenas ocho días en Turquía. El presunto autor, un alumno de unos 14 años, accedió al centro con varias armas ocultas en una mochila y abrió fuego en dos aulas de quinto curso (10-11 años), según han informado las autoridades locales.

El balance provisional eleva a cuatro los fallecidos y a una veintena los heridos, varios de ellos en estado crítico. El propio atacante figura también entre los muertos, aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento no han sido aclaradas. El gobernador provincial, Mükerrem Ünlüer, ha confirmado las víctimas y ha señalado que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, por orden del ministro de Justicia, Akin Gürlek.

Una persona herida es trasladada a una ambulancia tras un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras (IHA / Ihlas News Agency / via REUTERS)
Una persona herida es trasladada a una ambulancia tras un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras (IHA / Ihlas News Agency / via REUTERS)

El suceso ha provocado escenas de gran confusión en el exterior del centro educativo, donde decenas de familias se concentraron para averiguar si sus hijos estaban bien mientras la policía desplegaba un amplio dispositivo de seguridad y los equipos sanitarios evacuaban a los heridos. Imágenes difundidas por medios locales muestran ambulancias trasladando a víctimas y cuerpos cubiertos en el interior del recinto.

Dos ataques en centros educativos en 48 horas

El tiroteo de Kahramanmaras se produce un día después de otro ataque armado en un centro de secundaria de la provincia de Sanliurfa, en el sureste del país, que dejó al menos 16 heridos. En ese caso, el autor fue un exalumno del centro, un joven nacido en 2007, que irrumpió en el edificio y comenzó a disparar de forma indiscriminada.

Entre los heridos se encuentran diez estudiantes, cuatro profesores, un policía y un trabajador del comedor, según el Ministerio del Interior. El atacante se atrincheró en el interior del colegio mientras las fuerzas de seguridad acordonaban la zona y evacuaban a los alumnos. De acuerdo con el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, el joven se negó a rendirse y terminó suicidándose con el arma que portaba.

Varias personas esperan frente al edificio de la escuela tras un tiroteo mortal en la provincia turca de Kahramanmaras (IHA / Ihlas News Agency / via REUTERS)
Varias personas esperan frente al edificio de la escuela tras un tiroteo mortal en la provincia turca de Kahramanmaras (IHA / Ihlas News Agency / via REUTERS)

Testigos presenciales relataron que el agresor accedió al centro por la puerta principal y abrió fuego de inmediato. “Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos”, explicó uno de ellos. Todos los heridos fueron trasladados a hospitales, y uno de los profesores permanece en estado crítico. Las autoridades han iniciado una investigación, sin que por el momento se conozcan los motivos del ataque.

Un tiroteo previo junto al consulado israelí

El 7 de abril, un tercer episodio con armas de fuego tuvo lugar en Estambul, aunque en un contexto distinto. Tres hombres armados, presuntamente vinculados a la organización yihadista Estado Islámico, protagonizaron un tiroteo con la policía junto al Consulado General de Israel, en el distrito de Besiktas.

Los atacantes, vestidos con ropa de camuflaje y armados con fusiles de repetición, descendieron de un vehículo y abrieron fuego contra los agentes que custodiaban el complejo de oficinas donde se encuentra la legación diplomática. El intercambio de disparos se prolongó entre diez y veinte minutos, según testigos.

Uno de los agresores murió abatido y los otros dos resultaron heridos y fueron detenidos. Dos policías sufrieron heridas leves. Las autoridades turcas señalaron que el fallecido mantenía vínculos con organizaciones extremistas y confirmaron posteriormente su relación con el Estado Islámico. El presidente, Recep Tayyip Erdogan, condenó el ataque y calificó la acción de “provocación”.

El consulado israelí no contaba con personal diplomático en ese momento, tras su retirada en 2023 al inicio de la ofensiva en Gaza. La policía abrió una investigación que incluyó varias redadas y la detención de presuntos colaboradores de los atacantes.

Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul

A pesar de la cercanía temporal entre los episodios con armas de fuego registrados en la última semana, las autoridades turcas han señalado que no existe relación entre los tres casos. Turquía no suele sufrir ataques armados en colegios, aunque distintas estimaciones apuntan a la existencia de millones de armas de fuego en circulación, muchas de ellas controlar.

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