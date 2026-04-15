Los reyes Felipe y Letizia derrochan cercanía con los vecinos de Entrevías: la reina abre su armario de primavera en su regreso al sur de Madrid

Los reyes Felipe y Letizia visitan Entrevías (Europa Press)

La reina Letizia ha acudido junto al rey Felipe VI al barrio madrileño de Entrevías para participar en el 25 aniversario de la Escuela de Hostelería del Sur, un proyecto de la Fundación José María de Llanos orientado a formar futuros especialistas en restauración. En esta ocasión, ha apostado por una combinación muy personal de tendencias de moda y protocolo, reafirmando su papel como referente de estilo en actos institucionales.

En el acto, desarrollado durante una jornada soleada en Madrid, la reina ha optado por una blusa azul con lazada, mangas abullonadas y pantalón blanco liso. Esta elección, más luminosa y adaptada al clima, sostiene la preferencia de la monarca por fusionar comodidad, modernidad y rigor institucional mediante prendas de líneas sencillas y detalles distintivos.

El recorrido por la escuela ha comenzado con la recepción a pie de calle de los monarcas frente a un mural realizado por Orlando Kintero y Guille Stene II, donde han saludado a los vecinos presentes. Tras una primera parada en el aula sociosanitaria y una segunda en el taller de informática, los reyes se han desplazado a la cocina para comprobar el trabajo de preparación de un menú especial, diseñado por el chef Santiago Gallego y que después han degustado en compañía de alumnos de entre 18 y 19 años.

Isabel Díaz Ayuso y la reina Letizia en Entrevías (Europa Press)

El menú que han mostrado a los reyes

El menú ha incluido ensalada de cangrejo real y cítricos con salsa de cardamomo, codorniz de Viña rellena con compota de berenjenas especiadas y pastel de Capuchina. En la celebración en Entrevías, Letizia ha vuelto a optar por blusa con lazada, detalle que se ha reafirmado como seña estilística en sus últimas apariciones públicas de 2026.

El aniversario de la Escuela de Hostelería ha servido para poner en valor el compromiso social de la Fundación José María de Llanos, nacida en los años 50 con la misión de facilitar oportunidades educativas y laborales a los vecinos de Vallecas, El Pozo y Entrevías. Desde 2001, la escuela de hostelería ofrece itinerarios para aprender cocina, servicio de restaurante y bar, apoyados por un equipo docente especializado.

Los reyes Felipe y Letizia visitan Entrevías (Europa Press)

El look de la reina Letizia

Frente a la fórmula del traje que había explorado en fechas recientes, como el sastre gris estrenado en Alcalá de Henares el día 12 de marzo, esta vez ha preferido una prenda azul con lazada, que evoca la estética atemporal de la realeza europea. Diana de Gales fue quien popularizó la tendencia en el anuncio de su compromiso con el entonces príncipe Carlos de Inglaterra.

En el apartado de joyas, la reina ha mantenido su anillo de Coreterno y ha sumado una novedad: un pendiente de Alta Joyería de Bárbara Goenaga, el modelo rayo Little Iconic en oro de 9 quilates y diamantes, valorado en 520 euros. La elección del calzado también ha respondido a la comodidad, prioridad estilística para doña Letizia. En esta ocasión, ha recuperado los zapatos Babies, modelo Paula en blanco de Sézane, que estrenó el 24 de julio de 2025.

Los reyes Felipe y Letizia visitan Entrevías (Europa Press)

Durante la visita, los reyes también han visitado el centro Espacio Mujer Madrid (EMMA), gestionado por la Fundación desde 2013 y dedicado a la atención integral de mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente víctimas de violencia de género. EMMA desarrolla desde 2016 tres líneas de actividad: apoyo psicosocial, alojamiento para mujeres y menores a su cargo, y programas formativos y de empleo. A ello se suma el acompañamiento mediante recursos jurídicos, orientación laboral y actividades de desarrollo personal y cultural.